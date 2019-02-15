Çocuk Programlarında Kimse Bunlardan Bahsedildiğini Fark Etmemişti

Çizgi filmler çocukların gelişimi üzerinde çok büyük bir paya sahiptir.

Çizgi filmler çocukların gelişimi üzerinde çok büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle çizgi filmler konusunda daha bilinçli ve dikkatli olunması gerekmektedir. Fakat bu bilinçle hazırlanmayan dünya genelinde çok sayıda çizgi film bulunmakta ve ebeveynleri çok rahatsız etmektedirler. Gelin bu çizgi filmlere daha yakından bakalım.

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