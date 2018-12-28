Son Dakika Haberleri: Çocuk Programlarında 'Kırmızı Kategori' Gıda Reklamına Yasak

Çocuk Programlarında 'Kırmızı Kategori' Gıda Reklamına Yasak

35 dakika önce

RADYO ve televizyonlardaki çocuk programlarında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kırmızı listede yer alan gıda ve içeceklerin reklamı artık yapılmayacak.

Çocuk Programlarında 'Kırmızı Kategori' Gıda Reklamına Yasak, System.String[]
RADYO ve televizyonlardaki çocuk programlarında, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kırmızı listede yer alan gıda ve içeceklerin reklamı artık yapılmayacak.

'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmeliğe göre, çocuklara yönelik hazırlanan radyo ve televizyon programlarında, çocuklar için tasarlanan tüm mecralarda, Sağlık Bakanlığı'nın gıda ve içecekler listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içeceklerin reklamı yapılmayacak. Aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıdaların satışını artırmaya yönelik uygulamalar kapsamında, çocuklar hedef alınarak, ürünle birlikte çocukların ilgi alanlarına ve beğenilerine yönelik hediyeler verilemeyecek ve benzeri hiçbir pazarlama tekniği uygulanamayacak.

REKLAMLARDA ÖZEL İFADELER KULLANILACAK

Çocuklara yönelik olmayan programlar çerçevesinde bu ürünlerin reklamının yapılması halinde televizyon ekranının alt kısmında izleyiciler tarafından rahatça okunabilir, akar bant şeklinde, diğer mecralarda ise mecranın yapısına uygun bir şekilde ve içerisinde düzenli ve dengeli beslenmeyi teşvik eden ifadelere yer veren yazılı veya sözlü uyarılarla birlikte yayın yapılacak. Ürün gruplarında kullanılacak ifadeleri Sağlık Bakanlığı belirleyecek. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:16 Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Ekonomi
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