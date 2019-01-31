Son Dakika Haberleri: Çocuk, Rögara Havai Fişek Attı, Patlama Oldu

Çocuk, Rögara Havai Fişek Attı, Patlama Oldu

2 saat önce

– Çin'de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu.

Çocuk, Rögara Havai Fişek Attı, Patlama Oldu, System.String[]
Çin'de küçük bir çocuk, elindeki yanan havai fişeği bir rögara atınca patlamaya neden oldu. Çocuğun yara almadan kurtulduğu o patlama ise çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasınca kayda alınan görüntüde, küçük bir çocuğun, elinde yanan havai fişeklerle rögara doğru yürüdüğü görülüyor. Ardından çocuk elinde taşıdığı havai fişekleri rögara kapağından içeri atıyor. İçeride biriken gazın patlaması sonrası rögar kapağı ve kaldırım taşları havaya fırlıyor. Ortalığı kaplayan toz bulutu arasında çocuğun kaçtığı görülüyor. Patlamayı gören çevredekiler ise neler olduğunu anlamak için olay yerine toplanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:34 Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti
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