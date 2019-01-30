Son Dakika Haberleri: Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nden 2180 Süleymanpaşalı'ya Destek

Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nden 2180 Süleymanpaşalı'ya Destek

1 saat önce

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, kurulduğu günden bu yana 860'ı çocuk 1320'si ebeveyn olmak üzere toplam 2180 kişiye ruhsal ve zihinsel destek sağladı.

Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nden 2180 Süleymanpaşalı'ya Destek, System.String[]

HEM AİLELERE HEM ÇOCUKLARA HİTAP EDİYOR

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü binasında hizmet veren Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi, 3 yıllık süreçte 2180 danışan ile toplam 3050 görüşme yaptı.

TÜM ÇALIŞMALARI ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ailelere yönelik 5 kez seminer düzenleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi, çocuklar için de 24 kez etkinlik yaparak 307 çocuğa ulaşırken yaptığı tüm çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

EŞKİNAT: "UZMAN PSİKOLOĞUMUZ ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİMİZİN YANINDA OLUYOR"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; Süleymanpaşa Belediyesi olarak her yaş grubunu düşünen hizmetler yapmayı görev olarak edindiklerini belirtti. Eşkinat; "Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan öncelikle 0-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine daha mutlu ve huzurlu bir gelecek sağlamak için kuruldu. Merkezimiz ücretsiz olarak koruyucu ruh sağlığı hizmeti veriyor. Ruhsal ve zihinsel açıdan gelişimin en hızlı olduğu dönem olan 0-6 yaş öncelikle olmak üzere uzman psikoloğumuz çocuklarımız ve ailelerimizin yanında oluyor. Bizler de huzur ve mutluluğun her yaş grubundan hissedilebildiği, yaşam kalitesi yükseltilmiş mutlu bir Süleymanpaşa için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:05 Kaynak: Bültenler

Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:08:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nden 2180 Süleymanpaşalı'ya Destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]