Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi'nden 2180 Süleymanpaşalı'ya Destek

HEM AİLELERE HEM ÇOCUKLARA HİTAP EDİYOR

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü binasında hizmet veren Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi, 3 yıllık süreçte 2180 danışan ile toplam 3050 görüşme yaptı.

TÜM ÇALIŞMALARI ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYOR

Ailelere yönelik 5 kez seminer düzenleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi, çocuklar için de 24 kez etkinlik yaparak 307 çocuğa ulaşırken yaptığı tüm çalışmaları ücretsiz olarak gerçekleştiriyor.

EŞKİNAT: "UZMAN PSİKOLOĞUMUZ ÇOCUKLARIMIZ VE AİLELERİMİZİN YANINDA OLUYOR"

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk ve Ruh Sağlığı Merkezi ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; Süleymanpaşa Belediyesi olarak her yaş grubunu düşünen hizmetler yapmayı görev olarak edindiklerini belirtti. Eşkinat; "Süleymanpaşa Belediyesi Çocuk Koruyucu Ruh Sağlığı Merkezi, Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan öncelikle 0-6 yaş arası çocuklara ve ailelerine daha mutlu ve huzurlu bir gelecek sağlamak için kuruldu. Merkezimiz ücretsiz olarak koruyucu ruh sağlığı hizmeti veriyor. Ruhsal ve zihinsel açıdan gelişimin en hızlı olduğu dönem olan 0-6 yaş öncelikle olmak üzere uzman psikoloğumuz çocuklarımız ve ailelerimizin yanında oluyor. Bizler de huzur ve mutluluğun her yaş grubundan hissedilebildiği, yaşam kalitesi yükseltilmiş mutlu bir Süleymanpaşa için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.