Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Öğrenci Velileri İle Bir Araya Geldi
1 saat önce
Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, 2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Çocuk Akademisi öğrencilerinin aileleri ile bir araya geldi.
Çocuk Akademisi'nde gerçekleşen toplantıda öğrencilerin okullarında yaşadığı problemler aileleri tarafından dile getirilirken Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından problemlerin çözüm yolları veliler ile paylaşıldı.
23 velinin katıldığı toplantıda Çocuk Akademisi'nde gerçekleşen eğitimlerde velilere detaylı olarak anlatılırken yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında velilere bilgi verilmesi ile toplantı sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 08:36 Kaynak: Bültenler
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