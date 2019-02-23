Son Dakika Haberleri: Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Öğrenci Velileri ile Bir Araya Geldi

Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Öğrenci Velileri ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Çocuk Akademisi öğrencilerinin aileleri ile bir araya geldi.

Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi Öğrenci Velileri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci döneminin başlamasıyla birlikte Çocuk Akademisi öğrencilerinin aileleri ile bir araya geldi.

Çocuk Akademisi'nde gerçekleşen toplantıda öğrencilerin okullarında yaşadığı problemler aileleri tarafından dile getirilirken Çocuk Ruh Sağlığı Merkezi tarafından problemlerin çözüm yolları veliler ile paylaşıldı.

23 velinin katıldığı toplantıda Çocuk Akademisi'nde gerçekleşen eğitimlerde velilere detaylı olarak anlatılırken yeni dönemde yapılacak çalışmalar hakkında velilere bilgi verilmesi ile toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:10 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel
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