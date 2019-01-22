Son Dakika Haberleri: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 45 Yaşında

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 45 Yaşında

1 saat önce

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, kuruluşunun 45. yıldönümünü kutladı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 45 Yaşında, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, kuruluşunun 45. yıldönümünü kutladı.

Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirilen kutlamaya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı kurucu akademisyenleri Prof. Dr. İbrahim Ildırım, Prof. Dr. Ünsal Günay, Prof. Dr. Turgut Özeke, bölüm yöneticileri, personel ve eski mezunlar katıldı. Programda 2016 yılında hayatını kaybeden eski anabilim dalı başkanlarından ve Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı kurucusu Prof. Dr Özgen Eralp anıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nilgün Köksal,törene katılanlara hitaben yaptığı konuşmasında, BUÜ Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı'nın 2019 yılında 14 bilim dalı, hepsi kendi alanlarında söz sahibi 22 öğretim üyesi ve uluslararası indekslerce taranan Güncel Pediatri Dergisi'ne sahip olduğunu kaydetti. Köksal, Türkiye'nin önemli kongrelerinden biri olan ve bu yıl 15.'sinin kutlanacağı Uludağ Pediatri Kış Kongresi'yle de ülkenin en önemli pediatri anabilim dallarından birisi olduğunu vurguladı.

Uludağ Pediatri Anabilim Dalı'nın kurucusu Prof. Dr. İbrahim Ildırım da konuşmasında kuruluş döneminde yaşadıkları zorlukları aktardı. Anabilim Dalı'na emek veren emekli akademisyenlerden Prof. Dr. Ünsal Günay ve Prof. Dr. Turgut Özeke ise görev yaptıkları dönemdeki hatıralarını anlattı. Tören, kurucu akademisyenlerin 45. yıl pastasını kesmesiyle sona erdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hasta Çocuklar Ağlayarak Sıra Beklerken Doktor Bilgisayarından Oyun Oynadı Harçlığını Arkadaşıyla Paylaşan Küçük Çocuk Herkesi Ağlattı

Anaokulu Öğrencisi 5 Saat Minibüste Unutuldu Türkiye'nin Arama Motoru Yaani, Yapılan Bazı Aramalarda Büyük Bir Skandala İmza Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 12:36:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 45 Yaşında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]