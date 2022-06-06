Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor - Son Dakika
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Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor

06.06.2022 10:24

Türkiye'de hamile kalmak isteyen ancak çocuğu olmayan binlerce kadın çareyi Şanlıurfa Göbeklitepe'ye gitmekte arıyor. Göbeklitepe'de ağacın altına giden kadınlar, bezler bağlayarak dilekte bulunuyorlar.

Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan binlerce insan var. Çoğu tıbbi tedavilerin yanında, çeşitli inanışlara yönelerek manevi olarak istekte bulunuyor.

GÖBEKLİTEPE'DEKİ AĞACIN SIRRI

Ülkemizde son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa Göbeklitepe büyük bir ilgiyle izleniyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Göbeklitepe'nin hemen ilerisindeki bir ağaç ise dikkat çekiyor.

HAMİLE KALMAK İSTEYEN KADINLARIN UĞRAK YERİ

Göbeklitepe'deki bu ağacın, hamile kalmak isteyen kadınların dileklerini yerine getirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle çocuğu olmasını isteyen kadınlar, ağacın dallarına bezler bağlayarak dilekte bulunuyor.

İşte ziyaretçi akınına uğrayan ağaç:

Türkiye'de hamile kalmak isteyen kadınlar bu ağacın gidip aynı işlemi uyguluyor
Türkiye'de hamile kalmak isteyen kadınlar bu ağacın gidip aynı işlemi uyguluyor
Türkiye'de hamile kalmak isteyen kadınlar bu ağacın gidip aynı işlemi uyguluyor
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Göbeklitepe, Şanlıurfa, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor - Son Dakika


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