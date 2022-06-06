Türkiye'de çeşitli nedenlerden dolayı çocuk sahibi olamayan binlerce insan var. Çoğu tıbbi tedavilerin yanında, çeşitli inanışlara yönelerek manevi olarak istekte bulunuyor.
Ülkemizde son yıllarda ziyaretçi akınına uğrayan Şanlıurfa Göbeklitepe büyük bir ilgiyle izleniyor. Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Göbeklitepe'nin hemen ilerisindeki bir ağaç ise dikkat çekiyor.
Göbeklitepe'deki bu ağacın, hamile kalmak isteyen kadınların dileklerini yerine getirmeye yardımcı olduğuna inanılıyor. Bu nedenle çocuğu olmasını isteyen kadınlar, ağacın dallarına bezler bağlayarak dilekte bulunuyor.
İşte ziyaretçi akınına uğrayan ağaç:
Son Dakika › Yaşam › Çocuk sahibi olamayan binlerce kadın Göbeklitepe'deki ağacın altına gidip dilek diliyor - Son Dakika