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'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR - Son Dakika

'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR

04.12.2021 10:59

VAN'da yaşayan İklime (32) ve Maksut Mat (41) çifti, 8 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için büyükşehirlerde tedavi gördü.

VAN'da yaşayan İklime (32) ve Maksut Mat (41) çifti, 8 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için büyükşehirlerde tedavi gördü. Maksut Mat, 2 kez ameliyat olmasına rağmen 'sperm yok, evinize gidin' denilen çift, Diyarbakır'da uygulanan ve bu tür hastalarda öncü hücrelere elektrik akımı verilerek uygulanan ROSI yöntemiyle, doğacak çocukları için gün sayıyor.

Van'da yaşayan ve 8 yıl önce evlenen Mat çifti, doğal yolla çocuk sahibi olamayınca, tüp bebek tedavisini denedi. Van'ın dışında İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde uygulanan tedaviler ve 2 ameliyata rağmen, Mat çiftine 'sperm yok, çocuk sahibi olamazsınız, evinize gidin' denildi. Mat çifti, bir arkadaşlarının tavsiyesiyle Diyarbakır'daki Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e gitti. Prof. Dr. Çoksüer, Maksut Mat'a bitkisel tedavi olan fitoterapi uyguladıktan sonra öncü hücrelere elektrik akımı verilerek yumurta ile spermin döllenmesinin sağlandığı ROSI yöntemini, İklime Mat'a da stres yükünü azaltmak ve yumurta kalitesini artırmak için akupunktur tedavisi uyguladı. Tedavinin ardından gebelik test sonucu pozitif çıkan çift, şu an 5 haftalık olan bebeklerinin doğacağı günü bekliyor.

'ÖNCÜ HÜCRELERE ELEKTRİK AKIMI VEREREK DÖLLENMEYİ SAĞLIYORUZ'

Doç. Dr. Hakan Çoksüer, hastanın ana öyküsünde erkek spermlerinin hiç olmadığını belirterek, Eğer bir erkekte bu durum varsa gebe kalma olasılığı normal yollardan imkansız hale geliyor. Yani erkeğin menisinde spermin hiç olmaması. Hastalarımıza daha iyi hizmet vermek açısından ROSI yöntemini bu tür hastalarda uyguluyoruz. Ameliyat ettiğimiz hastalarda hücre bulamadığımız zaman öncü hücrelere elektrik akımı vererek yumurtayla spermin döllenmesini sağlıyoruz. Bu yöntem, hiç hücre elde edilemeyen hastalarda yapıldığı zaman başarı elde edilebiliyor. Hasta ilk geldiğinde umutsuzdu. Tüp bebek uygulamasına başlamayı düşünmüyordu. Çünkü onlara 'evinde otur, kesinlikle çocuk sahibi olamazsın' demişler. Hastamıza bu tür yeni teknolojik yöntemler olduğunu söyledik. Bu tedavide tecrübe ve donanımın çok önemli olduğunu vurguladık. Erkeğe hem fitoterapi hem de ROSI yöntemini uyguladık. Biz sadece erkeğe tedavi uygulamıyoruz. Eşine de akupunktur tedavisi uyguladık. Sadece sperm elde etmek önemli değil, önemli olan gebeliğin tutmasıdır. Başarı şansını artırmak için akupunktur uygulaması yaptık. Çin'de 4 bin yıldan beri uygulanan bir tedavi yöntemidir. Herhangi bir yan etkisi olmayan bir tedavidir. Hastalara destekleyici tedavi olarak uyguluyoruz. Hastada stres yükünün ciddi anlamda çok fazla olduğunu gördük. Bunu azaltmak için akupunktur uyguladık. Hem stresini azalttık, hem yumurtaların kalitesini artırdık, hem rahim duvarının kalınlaşmasını artırdık. Hem de bağışıklık sistemini güçlendirdik. Embriyolar oluştuktan sonra transfer yöntemine geçtik. Gebelik testi pozitif çıkınca hasta gözlerine inanamadı. Ultrasonda da gebelik kesesini görünce mutluluk gözyaşları döktü. Hastanın matem havası bayram havasına dönüştü. Bu da bizim için müthiş bir mutluluk. Hastaya özgü tedavi başarının anahtarıdır diye konuştu.

Maksut Mat, çocuk sahibi olmak için çok çabaladıklarını belirterek, Ankara'ya, İzmir'e gittik. 2 kere ameliyat oldum ama herhangi bir sonuç alamadık. 'Gidin evinize oturun' dediler. Çok şükür şu anda bebek bekliyoruz. İnşallah bebeğimiz sağlıkla dünyaya gelecek dedi.

İklime Mat da 8 yıldır çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını dile getirerek, heyecandan konuşamadığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR
'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR
'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR
'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR

Diyarbakır, Bebek, İzmir, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'ÇOCUK SAHİBİ OLAMAZSINIZ' DENİLEN ÇİFT, DİYARBAKIR'DAKİ TEDAVİYLE BEBEK BEKLİYOR - Son Dakika
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