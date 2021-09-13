Üye Girişi
Çocuk sahibi olmak isteyenlere "Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma" önerisi - Son Dakika

Çocuk sahibi olmak isteyenlere "Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma" önerisi

13.09.2021 11:32

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebek düşünen çiftlerin Kovid-19'a karşı önce mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir...

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Recai Pabuçcu, bebek düşünen çiftlerin Kovid-19'a karşı önce mutlaka tam doz aşılanması gerektiğini belirterek, "Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok." dedi.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. Pabuçcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bebek sahibi olmak isteyen kişilerin Kovid-19 aşılarına karşı yanlış bilgilendirmeden kaynaklı çekinceler taşıdığına dikkati çekti.

Son dönemde hamile kadınlar içerisinde Kovid-19 vakalarının artmaya başladığını dile getiren Pabuçcu, anne adaylarının asla aşı karşıtı olmaması gerektiğinin altını çizdi.

Prof. Dr. Pabuçcu, "Kovid-19 aşıları sayesinde dünyada milyara yakın insan ölümden kurtuldu. Bu bilimsel olarak çok net bir şekilde ortaya kondu. Şayet gebeler aşılanmamışken Kovid-19'a yakalanırlarsa yoğun bakıma giriş, ventilasyon kullanma, ECMO denilen akciğer destek cihazına girme ve ölüm oranları çok yüksek." ifadesini kullandı.

Pabuçcu, kişinin obezite, diyabet, hipertansiyon gibi sağlık sıkıntılarının bulunmasında ise tablonun daha da kötüleştiğini vurguladı.

"Kovid-19'a yakalanan aşısız kişilerde gebelik oranı çok düşüyor"

Aynı zamanda özel bir tüp bebek merkezi sorumlusu da olan Pabucçu, kendilerine başvuran bazı kişilerin, aşı olurlarsa tüp bebek tedavilerinin aksayacağıyla ilgili endişeler taşıdığını, bunun doğru olmadığının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bebek düşünen çiftler, gebelikten önce mutlaka tam doz aşılarını olmalı. Bize başvuran kişilerde de gördüğümüz bu konuda yanlış bir bilgilendirme olduğu. 'Aşılarınızı oldunuz mu?' diye sorduğumuzda, 'Dokunur diye olmadık.' yanıtını veriyorlar. Kanıta dayalı tıp, bütün veriler gösteriyor ki Kovid-19'a karşı aşılanmanın sperm, yumurta ve gebelik oranları üzerinde hiçbir yan etkisi yok.

Tam tersine aşılanmayan ve Kovid-19'a yakalanan insanlarda sperm, yumurta sayısı, döllenme ve gebelik oranı çok düşüyor. Ayrıca gebelikte ölü doğumlar, düşükler ve birçok problemle karşı karşıya kalınıyor."

Hamilelikte aşılanmanın yan etkisi bulunmuyor

Prof. Dr. Pabuçcu, ABD'de Nisan 2021'de, New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmada, hamile kişilerin özellikle gebeliğin ilk 3 ayından sonra Kovid-19 aşısı olmasının güvenilir olduğunun açıklandığını da anımsattı.

Sadece gebeliğin ilk 3 ayına ilişkin yeterli, net veri bulunmadığını dile getiren Pabuçcu, "Buna karşın gebeliğin ilk üç ayında tesadüfen aşı olmuş kişilerde de şu ana kadar yan etki görülmedi. ABD'de yapılan çalışmada aralarında gebeliğin ilk üç ayında aşı olmuş kişiler de bulunuyor. mRNA aşıları da ilk üç ayda yan etki göstermedi." bilgisini paylaştı.

Pabuçcu bu açıdan kişilerin tüp bebek tedavisine başladıktan sonra da aşı olmasının yan etkiye sebep olmayacağını vurguladı.

"Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var"

Prof. Dr. Recai Pabuçcu, Kovid-19 aşısı olan anne adaylarında oluşan antikorların bebekleri de çok iyi etkilediğini belirterek, "Aşının bebeği korumaya müthiş etkisi var. Bebek, hem kan yoluyla hem plasenta dediğimiz eşiyle hem de göbek kordonu yoluyla antikorlu doğuyor. Çok şanslılar bir kere bu bebekler. Ayrıca insanlarda aşı sonrası oluşmuş antikor düzeyi, Kovid-19 geçirmişlerin antikorundan daha fazla. Bu da çok önemli. Yani aşı olmak bağışıklık sağlayan ve koruyucu bir mekanizma." dedi.

Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi
Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi
Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi
Çocuk sahibi olmak isteyenlere Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma önerisi

Kadın Hastalıkları, COVIRAN Bereket, Gebelik, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk sahibi olmak isteyenlere 'Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı 12:22 35 yıl sonra 12 bin liraya aldığı traktöre 120 bin lira masraf yaptı İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor 12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi 11:58 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor 11:53 Devletten aldığı destek ile çitlembik yağı üretti, kilosu 200 liradan satılıyor Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum 11:28 Aşı karşıtı mühendis taburcu oldu: Şu an gelseler 5 tane aşı olurum
4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı 11:15 4 haftadır galibiyet göremeyen Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı 10:21 Selin Ciğerci, tek celsede boşandığı Gökhan Çıra ile mal varlığını nasıl bölüştüklerini anlattı

Son Dakika Haberleri
12:56 İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti
12:46 Sahte aşı kartı düzenleyen 3 hemşire, dolu aşı şişelerini 150, boşları ise 20 liradan satmışlar
12:29 Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık
12:19 Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi
12:17 İnşaatta çalışan Ali'nin kova sektirdiği videoları izlenme rekoru kırıyor
12:12 Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var
12:00 Saç ektirme operasyonu için girdiği ameliyatta hayatını kaybeden İbrahim için hastane açıklama yaptı: Damarı tıkalıydı
11:57 Kız bebek bekleyen Özge Özpirinçci, denizin altında karnı burnunda poz verdi
11:54 Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı
11:48 Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz
İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti İntihara kalkışan adam, karısının ikna çabaları sonrası vazgeçti         
12:56
Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık Selin Ciğerci'den boşanma süreci ile ilgili ilginç itiraf: Sabah 'Günaydın aşkım' deyip öğlen boşanma kararı aldık         
12:29
Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! Öfkeli taraftarlar Ali Koç'a tepki gösterdi! "Ali Koç buraya" sesleri yükseldi         
12:20
Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var Bilim insanlarından 6 ay içinde pandeminin bitmesini bekleyenlere kötü haber: Daha fazlası var         
12:13
Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı Rusya'dan dünyaya meydan okuma! Putin, saldırı robotlarını ilk kez tanıttı         
11:54
Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz         
11:48
Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış Fuhuş operasyonunda veresiye defteri bulundu! Müşterilerin 200-300 lira borçları varmış         
11:18
Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak Ticaret Bakanı Muş talimat verdi, 10 büyük toptancı halinde fahiş fiyat denetimi yapılacak         
11:00
Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı Son Dakika! Otobüs ve öğrenci servisi çarpıştı: 1 ölü, 35 kişi yaralı         
10:20
Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti Koronanın semptomları tekrar değişti! İşte en yaygın görülen 5 yeni belirti         
09:41
Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar Ata Demirer, eski Survivor yarışmacısı Jülieta Kitrinou ile aşk mı yaşıyor? Aynı evden fotoğraf paylaştılar         
09:40
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen küfür etti! Canlı yayında skandal sözler         
09:25
Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı Estetik ameliyat olan Aleyna Kalaycıoğlu son halini takipçileriyle paylaştı         
00:00
Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı Ziya Selçuk, yeni imajını paylaştı, herkes şaşırdı         
16:47
Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi Yüzünü tamamen kapatan maske ile Kim Kardashian moda haftasında görüntülendi         
16:40
Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı Aşkları yardım kampanyasında ortaya çıktı! İmamoğlu'nun oğlu Selim, kalbini Melis Çatak'a kaptırdı         
14:50
Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok Doğum sonrası büyük değişim! Sinem Kobal'ın eski halinden eser yok         
10:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2021 13:10:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çocuk sahibi olmak isteyenlere "Kovid-19 aşısını tam doz yaptırma" önerisi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement