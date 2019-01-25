Çocuk Sanat Atölyesi İlk Mezunlarını Verdi

Kukla yapımı, kilden obje yapımı ve boyama ile origami sanatının öğretildiği kursa katılan öğrenciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Alper Taban'dan aldı.

İnegöl Belediyesi, şehrin dört bir tarafında devam eden çalışmalarla İnegöl'ün çehresini değiştirmeye devam ederken bir yandan da kültür ve sanat alanında yürüttüğü çalışmalar ile tüm yaş gruplarına hitap eden etkinlik ve faaliyetleri ilçe halkıyla buluşturuyor. Bu kapsamda yarıyıl tatilinde çocukların sanatsal yeteneklerini ön plana çıkarmak ve gelişimlerine olumlu bir katkı sunmak ve zamanlarını en güzel şekilde geçirmeleri için 15 Tatil Çocuk Sanat Atölyesi etkinliği başlatıldı. 21 Ocak tarihinde başlayan ve 1 Şubat'a kadar 2 haftalık süreçte 2 dönem şeklinde gerçekleştirilen Çocuk Sanat Atölyesinde ilk dönem sona erdi.

BAŞKAN'DAN ÇOCUK SANAT ATÖLYESİNE ZİYARET

Çocukların yarıyıl tatillerini eğitici ve öğretici aktivitelerle değerlendirebilmelerinin amaçlandığı Çocuk Sanat Atölyesi'nin ilk dönemine katılan minikleri, bugün Belediye Başkanı Alper Taban kurs sırasında ziyaret etti. Beraberindeki AK Partili yöneticilerle Çocuk Sanat Atölyesini ziyaret eden Taban, burada öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi. Bir süre çocuklarla sohbet eden Taban, ardından 15 Tatil Çocuk Sanat Atölyesine katılan öğrencilere sertifikalarını takdim etti.

2 DÖNEMDE 257 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Beraberindeki AK Partili yöneticiler ve meclis üyeleri ile sertifikaları öğrencilere takdim eden Taban, ardından ziyaretlerine ilişkin açıklama yaptı. Taban, "Bugün Kültür Sanat ve Gençlik Merkezimizde 15 Tatil Çocuk Sanat Atölyemizi ziyaret ediyoruz. Özellikle okullar kapandıktan sonraki süreçte çocuklarımızın daha faydalı işlerde bulunabilmesi adına ve zamanlarını daha iyi değerlendirebilmeleri adına bir dizi programlar icra ediyoruz. Bunu geçmişte de yapmıştık ve yine devam ediyoruz. Tabi bunların duyurularını yapmıştık. Beraberinde 15 tatili ikiye bölerek 2 hafta şeklinde öğrencilerimizi burada ağırlamaya devam ediyoruz. 4-6 yaş grubunda 84 öğrencimiz ve yine 7-10 yaş grubu 173 öğrencimiz buradan hizmet alacak. Toplamda 257 öğrencimiz buradan faydalanacak" dedi.

KUKLA YAPIMI, KİL VE ORİGAMİ SANATINI ÖĞRENİYORLAR

15 Tatil Çocuk Sanat Atölyesinde yapılan çalışmalardan da bahseden Taban, "Öğrencilerimiz burada Karagöz-Hacivat kukla yapımını öğrenmiş oluyorlar. Kilden objeler yapımı ve boyanması, yine kağıt üzerinde yapılacak origami sanatı çalışmalarını atölyemizde öğreniyorlar. Bugün de çocuklarımıza sertifikalarını takdim ettik. Kendilerine de soruyorum memnun olup olmadıklarını, daha nasıl geliştirebiliriz noktasında fikirlerini aldık. Memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Bizler de şehrimizdeki tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu etkinlikleri yapmaya devam edeceğiz. Belediyeler sadece alt yapı ve üst yapı faaliyetleri yapmaktan ziyade öğrencilerimizin ve diğer bireylerin kişisel gelişimlerini sağlamak, mesleki gelişimlerini sağlamak, hayata daha sağlam basmalarını sağlamak adına çalışmaya devam edecek. Biz de bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma ve bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden velilerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.