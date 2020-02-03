Çocuk sanat festivali Beşiktaş'ta gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk sanat festivali Beşiktaş'ta gerçekleşti - Son Dakika

Çocuk sanat festivali Beşiktaş'ta gerçekleşti

14 dakika önce

Beşiktaş Belediyesi'nin destekçisi olduğu Çocuk Sanat Festivali'nin ikincisi Zorlu PSM'de gerçekleşti.

Çocuk sanat festivali Beşiktaş'ta gerçekleşti, System.String[]

Çocukların aileleriyle birlikte yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda çocuklar resimden müziğe, dramadan mutfak sanatlarına, kodlamadan bez bebek yapımına kadar birçok atölyedeki etkinliklere katılarakkeyifli zaman geçirdiler.

Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde 30 Ocak - 2 Şubat arasında düzenlenen Çocuk Sanat Festivali 1-13 yaş arasındaki binlerce çocuğu renkli aktivitelerle, sanatla ve sanatçılarla buluşturdu. Etkinliğe katılan çocuklar festivalde animasyon, karikatür, ahşap boyama, dans, fotoğrafçılık gibi birbirinden farklı pek çok alandaki atölyelerde yeteneklerini keşfetme fırsatı yakaladılar.

Festivalde sanatçılarla birebir görüşme şansının yakalandığı Beşiktaş Belediyesi'nin atölyesine ilgi büyüktü. Tohum Otizm Vakfı yararına çocuklarla bir araya gelen oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Ahmet Kural ve Murat Cemcir seramik atölyesinde çocuklarla birlikte hem çok eğlendiler hem de unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Sanatın ve sanatçının yanında olan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat Çocuk Sanat Festivali'nin destekçisi olmaktan mutluluk duyduğunu ve Beşiktaş'ta düzenlenecek tüm çocuk festivalleri ile kültür ve sanat etkinliklerinin sonuna kadar destekçisi olacaklarını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:04 Kaynak: Bültenler
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