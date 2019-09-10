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Çocuk sanat merkezi'nde gastronomiye özel çalışma

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi'nde, 13 branşta 1500 öğrencinin birbirinden farklı 3 bin çalışması arasından Antep'in eşsiz mutfağına tat veren yerel gıda ürünlerine yönelik çalışmalar dikkat çekti.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi'nde, 13 branşta 1500 öğrencinin birbirinden farklı 3 bin çalışması arasından Antep'in eşsiz mutfağına tat veren yerel gıda ürünlerine yönelik çalışmalar dikkat çekti. Gastronomi içerikli bölümün oluşturulduğu sergi, 16 Eylül 2019 Pazartesi Günü sona erecek.


UNESCO'nun 116 şehir arasında gastronomi alanında Kreatif Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, yeme içme merakını sanatla buluşturdu. Güneşten, topraktan, tarihten gelen yerel lezzeti Dünya'ya tanıtmak amacıyla organize edilecek olan 2'nci Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (GastroANTEP), 7'den 70'e herkesin katkısıyla bambaşka bir pencere açılacak. Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde sanatıyla, kültürüyle, tarihiyle gücünü hissettiren Gaziantep Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi, çocukların özel çalışmalarına ev sahipliği yaptı.


Evlerden toplanan kırılan tabaklardan elde edilen seramikler başta olmak üzere atıkları değerlendiren çalışmalar, Çocuk Sanat Merkezi 2019 Yaz Kursları Sergisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Gaziantep'in kurutmalığının, patlıcanın peşine düşen kartondan yapılan "Lezzet Canavarları" çocukların merakını uyandırdı. Serginin en dikkat çeken bölümünde; kabak, patlıcan ve biberden kazan yemeği yapan ev hanımı figürü ilgi odağı oldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 02:47 Kaynak: İHA
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