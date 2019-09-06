Çocuk Sanat Merkezi yaz kursları sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin Çocuk Sanat Merkezi'ndeki yaz kurslarında 13 branşta eğitim alan bin 500 çocuğun eserlerinin yer aldığı sergi, törenle açıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında, 5 yıldır faaliyette olan merkezin kentin önemli mekanlarından olduğunu söyledi.

Eski adliye binası olarak uzun yıllar kullanılan tarihi binanın 5 yıl önce restore edildiğini ve Türkiye'nin tek yapı ölçeğinde en büyük restorasyon ödülünü aldığını hatırlatan Karadağ, şöyle devam etti:

"Tarihi bina şu anda Gaziantep'in nitelikli sanat merkezi haline geldi. Tabi nitelikli olması bu güzel çocuklarla nitelikli hale geliyor. Sanat merkezi içerisinde bulunan çocuk sanat merkezi kendisine özgü bir proje. Gerek eğitim öğretim dönemi içerisinde, hafta sonları ve akşam üstleri gerekse yaz tatillerinde yoğun şekilde kurslarımız yer alıyor. Burada yaz döneminde müzik, resim ve el becerileri gibi toplam 13 ayrı branşta bin 500 çocuk faydalandı. Bundan sonrada çocuklarımızın cıvıltısı sanat merkezlerimizi süslemeye devam edecek."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Sait Kirazoğlu da sanatla, müzikle, sporla büyüyen bir çocuk, hayatın diğer alanlarında da çok daha başarılı olacağını ifade etti.

Sergi, 14 Eylül'e kadar gezilebilecek.