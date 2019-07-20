Çocuk Sanat Merkezi yaz kurslarına yoğun ilgi

Gaziantep Sanat Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezinde hazırlanan yaz kursları, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Sanat Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezinde hazırlanan yaz kursları, çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7-16 yaş grubundaki çocuklar resim, seramik, tasarım, mozaik, drama, ebru, el sanatları ve yöresel halk oyunlarının yanı sıra gitar, keman, bağlama ve org dalında müzik enstrümanı kurslarına katılarak yaz tatilini verimli bir şekilde geçiriyor.

Çocuk Sanat Merkezinde verilen eğitimlerle, çocuklara sosyal ve grup becerileri kazandırılarak bireysel anlamda çocuğun sosyalleşmesine katkı sunuluyor. Çocuğun kendisini ifade edebilme becerisi, soyut düşünmesi ve yaratıcılığını geliştirmesine yardımcı olunuyor.

Çocukları kültür ve sanatla buluşturan merkez, sanat eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabilmesini sağlayarak, merkezde verilen kültürel ve sanatsal eğitimlerle okuma, soyut düşünme yetenekleri ve yaratıcılığını kapsayan bilişsel becerilerinin gelişmesini de destekliyor. 855 öğrencinin katıldığı birinci kur programı 26 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek, ikinci kur programı ise 29 Temmuz'da başlayarak 6 Eylü'de tamamlanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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