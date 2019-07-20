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Çocuk Sanat Merkezi yaz kurslarına yoğun ilgi

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Gaziantep Sanat Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi'ndeki iki farklı kur programı kapsamında hazırlanan yaz kursları çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Çocuk Sanat Merkezi yaz kurslarına yoğun ilgi, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Gaziantep Sanat Merkezi bünyesinde hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi'ndeki iki farklı kur programı kapsamında hazırlanan yaz kursları çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Merkezde, 7-16 yaş grubu tüm çocuklar resim, seramik, tasarım, mozaik, drama, ebru, el sanatları ve yöresel halkoyunlarının yanı sıra gitar, keman, bağlama ve org dalında müzik enstrümanı kurslarına katılarak yaz tatilini verimli bir şekilde geçiriyor. Çocuk Sanat Merkezi'nde verilen eğitimlerle çocuklara sosyal ve grup becerileri kazandırılarak bireysel anlamda çocuğun sosyalleşmesine katkı sunuluyor, çocukların kendisini ifade edebilme becerisi, soyut düşünmelerini geliştirmesine yardımcı oluyor.

Çocukları kültür ve sanatla buluşturan merkez, sanat eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabilmesini sağlayarak, merkezde verilen kültürel ve sanatsal eğitimlerle okuma, soyut düşünme yeteneklerini kapsayan bilişsel becerilerinin gelişmesini de destekleniyor. 855 öğrencinin katıldığı birinci kur programı 26 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek, ikinci kur programı ise 29 Temmuz tarihinde başlayarak 6 Eylül 2019 tarihinde tamamlanacak.

Yaz kursuna katılan çocuklar ise yaz tatilini dolu dolu geçirdiklerini belirterek kendilerine bu imkanı sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti. - GAZİANTEP
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
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