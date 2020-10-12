Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı - Son Dakika

Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı

12.10.2020 17:38
Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıt işlemleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıt işlemleri başladı.

Tepebaşı Belediyesi hayata geçirdiği çalışma ve projeler ile çocukların müzikle tanışmasına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası'nın ikinci bir merkezi olarak Yaşam Köyü'nde çalışmalarına başlayacak Yaşam Köyü İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası için de öğrenci kayıtları başladı. 5 Ekim'de başlayan ve 6 Kasım tarihine kadar devam edecek kayıtlarda 7-17 yaş arası öğrencilerin başvuruları ücretsiz olarak kabul edilecek. Oluşturulacak orkestra için Aşağı Söğütönü Mahallesi 1533. Sokak No: 7 Yaşam Köyü adresinden başvuru yapılabiliyor. Kayıt işlemlerin tamamlanmasının ardından çocuklar, uzman müzik eğitmenleri eşliğinde müzik yapmayı ve enstrüman çalmayı öğrenecek ve konserler de dahil olmak üzere pek çok etkinliğe katılacak. Yaşam Köyü'nde faaliyet gösterecek olan orkestra, bölgedeki çocukları müzik ile buluşturacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu orkestra ve kayıt işlemleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrenci ve velilerin yetkililere ulaşabileceği belirtiliyor. - ESKİŞEHİR

Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı
Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı
Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı
Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı

Çocuk Senfoni Orkestrası, Tepebaşı, Müzik, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Eski AK Parti'li Bakan Hüseyin Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen nişan törenine katıldı Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı, kaza yapan araç sahiplerinin lehine olacak Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Yerli otomobilin bataryalarında da kullanılacak olan lityum, Türkiye'de ilk kez üretilecek Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Ateş ölçme cihazlarının yarardan çok zararı var         
18:06
Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi Çifte cinayet sonrası dondurma yiyen katil zanlısına 4 kez ömür boyu hapis cezası istendi         
17:35
ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı ATM'den para çeken kadını gasp eden saldırgan, müdahalede bulunan polise de kafa attı         
17:11
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı         
16:07
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 18:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk Senfoni Orkestrası için kayıtlar başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei