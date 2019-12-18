Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü - Son Dakika

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü

6 saat önce

Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü.

Çocuk, seyir halindeki okul servisinden düştü, System.String[]

Çin'de bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. O anlar, saniye saniye başka bir aracın yol kamerasınca kaydedildi.

Çin'e bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'daki Taikoo Shing bölgesinde 9 yaşındaki bir çocuk, seyir halindeki okul servisinden yola düştü. Görüntülerde, ışıkta bekleyen okul servisinin daha sonra sağa dönüş yaptığı sırada, arka kapısının açılmasıyla çocuğun yola düştüğü görüldü. Yere düşen çocuğun hızlıca kalkarak bir süre ilerledikten sonra duran otobüse geri koştuğu kameralarca kaydedildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, incelemenin sürdüğü ve servis sürücüsünün de sorguya çekileceği belirtildi. Olayda şu ana kadar bir gözaltı olmadığı bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Işıkta bekleyen okul servisi

-Servisin sağa dönüşü

-Arka kapının açılması

-Çocuğun düşme anı

-Çocuğun yerden kalkarak servise koşması


Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:24 Kaynak: DHA
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