Son Dakika Haberleri: Çocuk Sinemaları Yoğun İlgi Görüyor

Çocuk Sinemaları Yoğun İlgi Görüyor

1 saat önce

Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ve yoğun ilgi ile takip edilen sinema günleri Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ve Karlar Prensi Elliot adlı film gösterimi ile devam etti.

Çocuk Sinemaları Yoğun İlgi Görüyor, System.String[]
Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara karne hediyesi olarak düzenlenen ve yoğun ilgi ile takip edilen sinema günleri Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ve Karlar Prensi Elliot adlı film gösterimi ile devam etti.

Çocukların eğitimleri kadar onların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını da karşılamaya özen gösteren Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, birinci yarı yıl boyunca derslerine çok çalışan ve dinlenmeyi hak eden öğrenciler için eğlenceli bir etkinlik olarak bu yıl 4.'sü düzenlenen Sinema Günleri Etkinliği yoğun ilgi görüyor. Ücretsiz sinema günlerinde çocuklar bu gün Rafadan Tayfa Dehliz Macerası ve Karlar Prensi Elliot adlı filmleri izleyerek neşeli bir gün geçirirken yarın da saat 13: 30'da Sagu Pagu, saat 15: 00'de de Kayıp Prens adlı filmleri izleyebilecekler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:12 Kaynak: İHA

Yaşam
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