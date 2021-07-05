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Çocuk Sokağı Çocuklarımıza Güvenli ve Konforlu Oyun Alanı Sunacak - Son Dakika

Çocuk Sokağı Çocuklarımıza Güvenli ve Konforlu Oyun Alanı Sunacak

05.07.2021 11:07
Çocuk Sokağı Çocuklarımıza Güvenli ve Konforlu Oyun Alanı Sunacak, System.String[]

Eklenme tarihi 5 Temmuz 2021ABONE OL ÇOCUK SOKAĞI ÇOCUKLARIMIZA GÜVENLİ VE KONFORLU OYUN ALANI SUNACAK Çocuk Sokağı projesiyle çocuklarımız için Esenler'de yeni bir oyun alanını hayata geçiriyoruz ve onlara daha sağlıklı büyümeleri için destek oluyoruz.

Eklenme tarihi 5 Temmuz 2021

ABONE OL ÇOCUK SOKAĞI ÇOCUKLARIMIZA GÜVENLİ VE KONFORLU OYUN ALANI SUNACAK Çocuk Sokağı projesiyle çocuklarımız için Esenler'de yeni bir oyun alanını hayata geçiriyoruz ve onlara daha sağlıklı büyümeleri için destek oluyoruz.

Çocuklarımızın sağlıklı gelişimi için oyun oynamaları ve hem birbirleriyle hem de çevreyle iletişim kurmaları çok önemli. Bu bilinçle hareket eden belediyemiz, hem Esenler halkına, hem de tüm İstanbul'a hizmet edecek önemli bir proje olan Çocuk Sokağı ile 15 Temmuz Millet Bahçesi içinde 1924 metrekarelik bir oyun alanı düzenledi.

ÇOCUK SOKAĞI NEREDE? 15 Temmuz Millet Bahçesi girişindeki spor tesisinin önünde yer alan oyun alanı 243 metreye ulaşan uzunluğuyla çocuklarımız için özgürce koşup oynayabilecekleri, yeşil, sağlıklı, güvenli ve tertemiz bir oyun sokağına dönüştü.

Bisiklet yollarının da bulunduğu bölgede halkımız ailesiyle gezip dinlenirken, çocuklarının da güven içinde, diğer çocuklarla beraber oyun oynamalarını seyredebilecekler.

Trafik gürültüsünden ve şehir yoğunluğundan uzaktaki bu sakin ve huzurlu alanda duyabileceğiniz tek ses çocukların mutluluk sesleri ve kuş cıvıltıları olacak.

ÇOCUK SOKAĞI HANGİ İMKANLARI SUNUYOR? Yeni hayata geçen oyun sokağımızda, çocuklarımızla birlikte hazırladığımız, çocuklarımızdan da fikir aldığımız, 12 adet oyun alanı var. Seksek, satranç bowling, matematik oyunu gibi oyunların yanında, çocuklarımızın güvenli şekilde bisiklet sürmesini sağlayacak, tek yönlü, 575 metre uzunluğunda bir bisiklet yolu da bulunuyor.

Oyun bölgesinin etrafındaki yeşillikler içindeki alanda ise aileler çocuklarının oyun oynamalarını seyrederken çimlerde oturup dinlenebilecek veya piknik yapma imkanı da bulabilecekler.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın hem bedenen hem de zihnen sağlıklı büyümelerinin ne kadar önemli olduğunun farkında bir belediyecilik anlayışıyla çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayan projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz ve tüm halkımızı, 15 Temmuz Millet Parkı'nda, çocuklarıyla sağlıklı, mutu, güzel zamanlar geçirmeye davet ediyoruz.

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DİĞER PROJELER Belediyemizin çocuklarımız için hazırladığı diğer projelerden haberdar olmak ve bilgi almak için de Esenler Çocuk sayfamızı ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Dijital oyunlara ilgi duyan çocuklarımız için de TRT ile işbirliği içinde geliştirdiğimiz ve çocuk gelişimi için uygun olan çok sayıda video oyununu bulabileceğiniz oyun sayfamızı da mutlaka incelemek isteyebilirsiniz.

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Çocuk Sokağı Çocuklarımıza Güvenli ve Konforlu Oyun Alanı Sunacak

15 Temmuz, Bisiklet, Esenler, oyunlar, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Çocuk Sokağı Çocuklarımıza Güvenli ve Konforlu Oyun Alanı Sunacak - Son Dakika


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