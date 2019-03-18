Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı

Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı

8 dakika önce

Bursa'da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı.

Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kazadan sonra vatandaşların ganyan bayiinde iddia oynamaya devam etmesi dikkat çekti.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir sokakta esnaflardan birinin kapıdaki 43 YC 501 plakalı arabasının anahtarını alan çocuk, araca binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı çalıştıran çocuk, arabayı sürmek istedi. Araç sürmeyi bilmeyen çocuğun hareket ettirdiği araç, kısa süre sonra yakındaki ganyan bayiine daldı. İş yerinin kapısında oturan bir genci de altına alarak ezen çocuk, olayın şokuyla araçtan inip koşarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine akın etti. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından vatandaşların ganyan bayiine dönüp kaldıkları yerden kupon doldurmaya devam etmeleri dikkat çekerken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 08:57 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Emeklilerin Talebi Kabul Görürse En Düşük Maaş 2 Bin 20 Lira Olacak Motosikletle Hareket Halindeyken Rubik Küpü Çözdü Bakanlık'tan Tüketicilere Gıda Alışverişi Uyarısı Dereye Düşen Kardeşini Kurtarmak İçin Suya Atlayan, 12 Yaşındaki Hediye Konuştu: Elimden Kayıp Gitti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 21:05:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücü Ganyan Bayiine Daldı: 1'i Ağır 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]