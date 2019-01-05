Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi

DÜZCE'de, 7 yaşındaki çocuk, ailesinin sahibi olduğu sürücü kursuna ait TIR çekisini sürerken görüntülendi.

DÜZCE'de, 7 yaşındaki çocuk, ailesinin sahibi olduğu sürücü kursuna ait TIR çekisini sürerken görüntülendi. Çocuğu gören diğer sürücüler gözlerine inanamazken, kurs yetkilileri açıklama yapmadı.



Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, sürücü kursları tarafından eğitim ve sınav güzergahı olarak kullanılıyor. Bağlantı yolu üzerinde, bir sürücü kursunun sahibi, TIR çekicisini, 7 yaşındaki oğluna kullandırdı. Küçük çocuk, gaz ve fren pedalına ayağa kalkarak basmaya çalıştı. Durumu gören diğer sürücüler şok yaşayarak, çocuğun aracı kullanmasını cep telefonuyla görüntüledi.



Sürücü kursu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.



Karayolları Trafik Kanunu'na göre TIR aracı kullanmak için CE sınıfı ehliyet sahibi ve 21 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. - Zce

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