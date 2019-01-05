Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi

Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi

1 saat önce

DÜZCE'de, 7 yaşındaki çocuk, ailesinin sahibi olduğu sürücü kursuna ait TIR çekisini sürerken görüntülendi.

Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi, System.String[]
DÜZCE'de, 7 yaşındaki çocuk, ailesinin sahibi olduğu sürücü kursuna ait TIR çekisini sürerken görüntülendi. Çocuğu gören diğer sürücüler gözlerine inanamazken, kurs yetkilileri açıklama yapmadı.

Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu, sürücü kursları tarafından eğitim ve sınav güzergahı olarak kullanılıyor. Bağlantı yolu üzerinde, bir sürücü kursunun sahibi, TIR çekicisini, 7 yaşındaki oğluna kullandırdı. Küçük çocuk, gaz ve fren pedalına ayağa kalkarak basmaya çalıştı. Durumu gören diğer sürücüler şok yaşayarak, çocuğun aracı kullanmasını cep telefonuyla görüntüledi.

Sürücü kursu yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre TIR aracı kullanmak için CE sınıfı ehliyet sahibi ve 21 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:57 Kaynak: DHA

Düzce, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Tek Çarem Bu" Yazılı Notla 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Etti Fabrika İşçilerinin Kurduğu Yardımlaşma Derneği, 6 Ton Şekeri İşçilere Kilosu 1,5 TL'den Sattı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomideki Yeni Hedefi Açıkladı "3600'ü Yap Artık" Diyen Genç Kızı, Erdoğan'ın "Tamamdır" Cevabı Tatmin Etmedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 19:42:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]