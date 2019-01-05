Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi (2)

Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi (2)

13 dakika önce

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTIDüzce Valiliği küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı.

Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi (2), System.String[]
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Düzce Valiliği küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Düzce'de 7 yaşındaki bir çocuğa, sürücü kursuna ait TIR çekicisi kullandırıldığı ile ilgili çıkan haberler Valiliğimizce incelenmiştir. Konu ilgili birimlere iletilmiş olup inceleme başlatılmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:41 Kaynak: DHA

Düzce Valiliği, Düzce, Güncel
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