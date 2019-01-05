Çocuk Sürücü Kursuna Ait Tır'ı Kullanırken Görüntülendi (2)
13 dakika önce
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTIDüzce Valiliği küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı.
VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI Düzce Valiliği
küçük çocuğun sürücü kursuna ait TIR'ı kullanmasıyla ilgili olarak inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "Düzce'de 7 yaşındaki bir çocuğa, sürücü kursuna ait TIR çekicisi kullandırıldığı ile ilgili çıkan haberler Valiliğimizce incelenmiştir. Konu ilgili birimlere iletilmiş olup inceleme başlatılmıştır" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:41 Kaynak: DHA
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