Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücü Otomobille Ganyan Bayiine Daldı, Vatandaşlar At Yarışı İzlemeye Devam Etti

Çocuk Sürücü Otomobille Ganyan Bayiine Daldı, Vatandaşlar At Yarışı İzlemeye Devam Etti

2 saat önce

Çocuk sürücü otomobille ganyan bayiine daldı, vatandaşlar at yarışı izlemeye devam ettiBURSA - Bursa'da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı.

Çocuk Sürücü Otomobille Ganyan Bayiine Daldı, Vatandaşlar At Yarışı İzlemeye Devam Etti, System.String[]
Çocuk sürücü otomobille ganyan bayiine daldı, vatandaşlar at yarışı izlemeye devam etti

BURSA - Bursa'da bir esnafın arabasını tek başına çalıştıran çocuk, ganyan bayiine daldı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralanırken, kazadan sonra vatandaşların ganyan bayiinde iddia oynamaya devam etmesi dikkat çekti. Dehşet anları işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerlerinin yoğunlukta olduğu bir sokakta esnaflardan birinin kapıdaki 43 YC 501 plakalı arabasının anahtarını alan çocuk, araca binerek oynamaya başladı. Bir süre sonra aracı çalıştıran çocuk, arabayı sürmek istedi. Araç sürmeyi bilmeyen çocuğun hareket ettirdiği araç, kısa süre sonra yakındaki ganyan bayiine daldı. İş yerinin kapısında oturan bir genci de altına alarak ezen çocuk, olayın şokuyla araçtan inip koşarak uzaklaştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine akın etti. Polis ve sağlık ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldi. Kazada yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından vatandaşların ganyan bayiine dönüp kaldıkları yerden kupon doldurmaya devam etmeleri dikkat çekerken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:28 Kaynak: İHA

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