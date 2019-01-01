Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücünün Babasına Şok Ceza

Çocuk Sürücünün Babasına Şok Ceza

1 saat önce

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuk sürücünün babasına 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Çocuk Sürücünün Babasına Şok Ceza, System.String[]
Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuk sürücünün babasına 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi yolunda, plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Yapılan incelemede, sürücünün 13 yaşındaki H.Y. olduğu, babasının ise seyahat esnasında ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. Ekiplerce aynı zamanda aracın sahibi de olan çocuğun babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı

Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Sivas'ta Genç Kadının Ölümünü, Sakarya'dan Gelen Telefon Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:39:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Sürücünün Babasına Şok Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]