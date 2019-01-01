Çocuk Sürücünün Babasına Şok Ceza

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuk sürücünün babasına 2 bin 18 lira para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüsü kullanırken yakalanan 13 yaşındaki çocuk sürücünün babasına 2 bin 18 lira para cezası kesildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Eyyübiye ilçesine bağlı Yardımcı Mahallesi yolunda, plakası açıklanmayan minibüsü durdurdu. Yapılan incelemede, sürücünün 13 yaşındaki H.Y. olduğu, babasının ise seyahat esnasında ön yolcu koltuğunda oturduğu tespit edildi. Ekiplerce aynı zamanda aracın sahibi de olan çocuğun babası İ.Y.'ye 2 bin 18 lira para cezası uygulandı. - ŞANLIURFA

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