"Çocuk"tan ilk kare

Çekimlerine İstanbul'da başlanan, Serkan Birinci'nin yönettiği diziden paylaşılan fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dört kadının annelikleriyle sınandığı yolda, çocuklarının da anneleriyle sınanacağı bir hikayeyi anlatan dizi, yakında Star TV'de ekrana gelecek.