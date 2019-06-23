Çocuk Teknoloji Evi'nde yaz okulu

Çankaya Belediyesinin 2017 yılında hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi, güz ve bahar dönemi eğitimlerinden sonra şimdi de Yaz Okulu programı ile çocuklara keyifli bir tatil imkanı sunuyor.

Çankaya Belediyesinin 2017 yılında hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi, güz ve bahar dönemi eğitimlerinden sonra şimdi de Yaz Okulu programı ile çocuklara keyifli bir tatil imkanı sunuyor.



Çankaya Belediyesinin 2017 yılında hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi, güz ve bahar dönemi eğitimlerinden sonra şimdi de Yaz Okulu programı ile çocuklara keyifli bir tatil imkanı sunuyor. Özellikle Çankaya'ya bağlanıp mahalle statüsü kazanan köylerden ve İmrahor ile Bademlidere'den gelen çocuklar, Belediyenin ücretsiz sağladığı "Kod", "3D Tasarım" ve "Robot" atölyelerinde teknoloji ile tanışıyor. Bu yaz 500'den fazla öğrencinin eğitim göreceği Teknoloji Evi'nde Kod, 3D Tasarım ve Robot atölyesi olmak üzere üç bölümde eğitim alan çocuklar, geleceğe dair mesleki hayallerini de şekillendiriyor. Kod Atölyesi'nde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 3D Tasarım Atölyesi'nde ise 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara dair kendi projelerini oluşturabiliyor. Eğitmenlerden hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen çocuklar, zaman zaman 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını yaşıyor. Çocuklar üçüncü bölüm olan Robot Atölyesi'nde ise yaş gruplarına göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.



Okullara destek veriyor



Çukurambar'daki Uğur Mumcu Parkı içinde hizmet veren Çocuk Teknoloji Evi, 7-14 yaş arası çocukların teknoloji eğitimi almasını sağlıyor. Kod Atölyesi, Robot Atölyesi ve 3D Yazıcı Atölyesi'nin yer aldığı Teknoloji Evi, devlet okullarındaki teknoloji sınıflarından gelen öğrencilere ve okulların teknoloji laboratuvarlarına da destek veriyor. Çocuk Teknoloji Evi ile ilgili bilgi almak isteyenler, Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğünün 4588900/2904 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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