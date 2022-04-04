"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı - Son Dakika
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"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı

04.04.2022 18:00

Kırşehir'de 80. Yıl ve Dr. Meral Kılıçözlü anaokullarında Çocuk Görüşme Merkezi oluşturuldu.

Kırşehir'de 80. Yıl ve Dr. Meral Kılıçözlü anaokullarında Çocuk Görüşme Merkezi oluşturuldu. Merkezlerin içi çocukların rahatça zaman geçireceği şekilde tasarlandı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren çocuk teslimi işlemlerinin Çocuk Görüşme Merkezleri aracılığıyla yerine getirileceğini aktardı.

Müracaat yapıldıktan sonra Çocuk Görüşme Merkezinin önce her iki taraftaki ebeveynleri bilgilendirip, sürecin çocuğun üstün yararı çerçevesinde yerine getirilmesi için gereken tedbirleri almaya çalışacağını vurgulayan Yurdagül, şöyle konuştu:

"Merkezlerimizde uzmanlarımız görev alıyor. Psikolog, sosyal çalışmacı, pedagog bulunuyor. Yine benzer görev yapan kurumlardan uzmanlardan da destek alınarak bu işlemler yerine getirilecek. Yine rehber öğretmenler de süreçlerde görev alacak. Uzmanlarımız burada çocukları teslim alacak ve diğer görüşme hakkı olan ebeveyne teslim edecek."

Yurdagül, merkezlerin çocuk dostu olarak hazırlandığını belirterek, "Buralarda çocukların rahatça zaman geçirebileceği imkanlar düşünüldü. Bekleme alanları buna göre oluşturuldu. Bu işlemler için taraflar herhangi bir harç ödemeyecek. Yapılacak masrafların tamamı Adalet Bakanlığımızın bütçesinden karşılanacak." dedi.

Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı

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Cumhuriyet, Kırşehir, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı - Son Dakika


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