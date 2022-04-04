"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı

04.04.2022 18:09

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Uşak'ta da başladı.

Velayet altındaki çocukların teslimi ile çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerince kurulan çocuk teslim merkezlerinde yerine getirilmesi uygulaması Uşak'ta da başladı.

90 yıldır uygulanan ve zaman zaman tartışmalara da neden olan icra yoluyla çocuk teslimine son veren yeni çalışma için pilot 11 il arasında bulunan Uşak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde alan oluşturuldu.

Açılan merkezde bekleme salonu, görüşme odaları ve çocukların da rahatlıkla zaman geçirebilmesi için oyun odası yer alıyor.

Konuya ilişkin Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, bugüne kadar icra müdürlükleri tarafından yerine getirilen işlemlerin çocuklar yararına dizayn edilen teslim mekanlarında uzmanlar ve rehber öğretmenler eşliğinde yerine getirileceği bildirildi.

Yeni uygulama ile boşanma süreci ve sonrasında yıpranan çocukların ikincil örselenmelerine mahal verilmemesinin amaçlandığının vurgulandığı açıklamada, "Belirtilen işlemler, çocuğun üstün yararı gözetilerek ve çocuk merkezli bir yaklaşımla ve çocuk dostu dizayn edilen uygun teslim mekanlarında uzmanlarımız tarafından taraflarla ve çocuklarla iletişim kurularak daha çok rızaya dayalı olarak yerine getirilecektir. Öncelikle çocukla ve taraflarla iletişim kurulacak, çocukların beklentileri, eğitim ve öğretim hayatları gözetilecek, taraflara doğru ebeveynlik rolleri bu süreçte nasıl davranmaları gerektiği konusunda danışmanlık verilebilecektir." denildi.

Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı
Çocuk teslimi nde yeni uygulama başladı

YORUMLAR
500
'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu Antika Pazarı, Uşak'ta aşevi için kuruldu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı, İcra, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Çocuk teslimi'nde yeni uygulama başladı - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Nihat Özdemir'in istifasıyla Rıdvan Dilmen'in 1 hafta önceki sözleri gündem oldu: Bana ihtiyaç var
18:06 Sedat Peker'in Ramazan kolilerini dağıtanlara gözaltı kararı!
17:36 Karpuz mevsimi geldi! fiyatından dolayı dilimle satılıyor
17:31 İstanbul'da ulaşıma zam teklifi bir kez daha reddedildi!
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 18:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: "Çocuk teslimi"nde yeni uygulama başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement