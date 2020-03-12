Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı

Dünyanın en zayıf ekonomilerinden birine sahip Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamındaki bir etkinlikte yaptığı 'en az 6 çocuk' tavsiyesi ülkede tartışma konusu oldu.



Maduro'nun sözleri çoğu çocuk ve annenin ekonomik kriz nedeniyle yeterli beslenemediği Venezuela'da büyük tepki topladı. Devlet desteği ve sosyal yardım olmadan; halkın geçim sıkıntısı çektiği bir ortamda böyle bir konunun gündem olması eleştiriliyor.