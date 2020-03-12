Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı - Son Dakika Dünya

Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı

6 saat önce

Hükümetler, çocuk teşviki için daha önce hiç duymadığınız uygulamalara imza atabiliyor: Gürcistan'da evlilik oranını artırmak için devlet 'çöpçatanlık sistemi' sağlıyor. Danimarka bedava tatil verirken, vergi indirimleri, para yardımları ve boşanmanın yasaklanması gibi yöntemler kullanılıyor.

Çocuk teşviki için farklı ülkelerin ilginç uygulamaları: Bedava tatil, vergi muafiyeti, para yardımı, System.String[]

Dünyanın en zayıf ekonomilerinden birine sahip Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamındaki bir etkinlikte yaptığı 'en az 6 çocuk' tavsiyesi ülkede tartışma konusu oldu.


Maduro'nun sözleri çoğu çocuk ve annenin ekonomik kriz nedeniyle yeterli beslenemediği Venezuela'da büyük tepki topladı. Devlet desteği ve sosyal yardım olmadan; halkın geçim sıkıntısı çektiği bir ortamda böyle bir konunun gündem olması eleştiriliyor.

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Nicolas Maduro, Güney Amerika, Venezuela, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:00 
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