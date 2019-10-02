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Çocuk Tiyatroları 39 Burda AVM'de

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini her haftasonu birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile karşılamaya devam ediyor.

Çocuk Tiyatroları 39 Burda AVM'de, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 39 Burda AVM, minik ziyaretçilerini her haftasonu birbirinden keyifli tiyatro oyunları ile karşılamaya devam ediyor.


39 Burda AVM, Ekim ayı boyunca devam edecek birbirinden eğlenceli çocuk tiyatrosu etkinlikleri ile çocuklara unutamayacakları bir eğlence fırsatı sunuyor. Ekim ayı boyunca her Pazar günü 15.00'de miniklere eğlenceli anlar yaşatarak tiyatro oyunları ile minik ziyaretçilerini ağırlayacak. 6 Ekim'de Kırmızı Başlıklı Kız, 13 Ekim'de Aslan Kral, 20 Ekim'de Oz Büyücüsü, 27 Ekim'de Kuklalar Müzikali ile çocuklara eğlence dolu dünyanın kapılarını açacak. Ekim ayı boyunca da her pazar günü sahnelenecek ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinlikleri minik ziyaretçilerini bekliyor.


AVM'deki etkinliklerin program akışı şöyle:


6 Ekim Kırmızı Başlıklı Kız: 15.00


13 Ekim Aslan Kral: 15.00


20 Ekim Oz Büyücüsü: 15.00


27 Ekim Kuklalar Müzikali: 15.00 - 18.00 - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:10 Kaynak: İHA
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