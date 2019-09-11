Çocuk Tiyatroları 41 Burda'da Devam Ediyor

Kocaelililere her zaman özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, okul döneminde de çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.



14 Eylül Cumartesi günü 41 Burda AVM'de sahnelenecek 'Büyümüşte Küçülmüş' oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 21 Eylül'de Haylaz Dostlar, 28 Eylül'de Nasrettin Hoca ile Komşu, 5 Ekim'de Gülüşlere Yolculuk, 12 Ekim'de Afacan Tilki, 19 Ekim'de Papillon ve 26 Ekim'de Kuklacı Benito gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 41 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.



41 Burda AVM, Eylül - Ekim ayları boyunca her cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor. - KOCAELİ