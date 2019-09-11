Son Dakika Haberleri: Çocuk Tiyatroları 41 Burda'da Devam Ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Çocuk Tiyatroları 41 Burda'da Devam Ediyor

48 dakika önce

Kocaelililere her zaman özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, okul döneminde de çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.

Çocuk Tiyatroları 41 Burda'da Devam Ediyor, System.String[]

Kocaelililere her zaman özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, okul döneminde de çocukları birbirinden keyifli oyunlarla buluşturmaya devam ediyor.


14 Eylül Cumartesi günü 41 Burda AVM'de sahnelenecek 'Büyümüşte Küçülmüş' oyunu ile başlayacak tiyatro günleri, tiyatro meraklısı çocukları bir araya getiriyor. 21 Eylül'de Haylaz Dostlar, 28 Eylül'de Nasrettin Hoca ile Komşu, 5 Ekim'de Gülüşlere Yolculuk, 12 Ekim'de Afacan Tilki, 19 Ekim'de Papillon ve 26 Ekim'de Kuklacı Benito gösterisiyle çocuklar gönüllerince eğlenerek, çocuk olmanın tadını 41 Burda AVM'nin eğlenceli dünyasında çıkartacak.


41 Burda AVM, Eylül - Ekim ayları boyunca her cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak ve ücretsiz izlenebilecek tiyatro etkinliklerine minik ziyaretçilerini davet ediyor. - KOCAELİ

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Lig'de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 9'uncu gün; aile sayısı 23 oldu HDP il binası önündeki eylemin sembol ismi, babasının ölüm haberini alınca yıkıldı Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 15:21:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk Tiyatroları 41 Burda'da Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]