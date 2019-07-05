Son Dakika Haberleri: Çocuk tiyatroları başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Çocuk tiyatroları başlıyor

1 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 Temmuz'da başlayacak ve Pazar düzenlenecek tiyatro oyunlarıyla minik tiyatroseverler keyifli anlar yaşayacak.

Çocuk tiyatroları başlıyor, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 7 Temmuz'da başlayacak ve Pazar düzenlenecek tiyatro oyunlarıyla minik tiyatroseverler keyifli anlar yaşayacak.

39Burda AVM tarafından 7 Temmuz 2019 pazar gününden itibaren her pazar çocuklar için tiyatro oyunları düzenlenecek. Tiyatro günleri 7 Temmuz 2019 pazar günü Afacan Tilki oyunu ile başlayacak. Etkinlikler kapsamında 14 Temmuz 2019 Papillon, 21 Temmuz'da Tankuk ile Minnak, 28 Temmuz'da Nasreddin Hoca ile Komşu gösterisiyle çocuklar keyifli anlar yaşayacak. Gösteriler saat 16.00'da başlayacak. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 06:37 Kaynak: İHA
Kırklareli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi Şarkıcı Derya Uluğ'un 3 Temmuz paylaşımından dolayı Akçaabat konseri iptal edildi PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim öncesi verdiği sözü tuttu, ilk ziyaretini Çatalca'ya yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 20:16:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuk tiyatroları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]