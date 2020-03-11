Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor - Son Dakika

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor

6 saat önce

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi imkanlarıyla oluşturulacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor, System.String[]

Amasya Valiliği İl Özel İdaresi imkanlarıyla oluşturulacak Çocuk Trafik Eğitim Parkı Projesi hayata geçiyor.


Amasya İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde projenin uygulanacağı alanda incelemede bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, çalışmalarla ilgili bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu. 5160 metrekarelik alanda yapılması planlanan parkta trafik ışık ve işaretleri ile donatılmış araç ve bisiklet yolları, denetleme kulesi, üst geçit, giriş takı, seyir amaçlı tribün, çocuk oyun parkı, eğitim salonu, kafeterya, depo gibi ünitelerin yanında, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD ve İtfaiye müdürlüklerine ait eğitim alanları da oluşturulacak.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ile Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar'ın da yer aldığı incelemelerinin ardından Amasya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri ile de sohbet ederek vazifelerinde başarılar diledi. - AMASYA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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