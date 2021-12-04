Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandı - Son Dakika
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Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

Çocuk Trafik Eğitim Parkı tamamlandı

04.12.2021 10:09

7-12 yaş arası çocukların trafik bilgilerinin artırılması ve kuralları en doğru biçimde öğrenmeleri amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, hizmet için gün sayıyor.

7-12 yaş arası çocukların trafik bilgilerinin artırılması ve kuralları en doğru biçimde öğrenmeleri amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, hizmet için gün sayıyor. İzmit Güney Terminali yanında 17 bin 473 metrekarelik alanı kapsayan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda ışıklı-ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, üst geçit, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar bulunuyor. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği pist, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini de sağlayacak.

ERKEN YAŞTA BİLİNÇLENECEKLER

Çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması amacıyla kurulan Çocuk Trafik Eğitim Parkı, 7-12 yaş arası çocukların trafik eğitimi alabileceği şekilde planlandı. Proje dahilinde oluşturulan 6 bin 500 metrekarelik sürüş parkurunda çocuklara yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalizasyonlu ve dönel kavşaklarda hangi kurallara uyacakları uzman eğitmenler tarafından uygulamalı olarak anlatılacak.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN'IN TALİMATIYLA

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın talimatıyla trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla yaptırılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda artık son rötuşlar yapılıyor. Birçok eğitici unsurun bulunduğu parkta 6 bin 600 metrekare sürüş parkuru ve otopark alanına asfalt serimi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, parkın çevre düzenlemesi ile idari binası ise Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.

Kaynak: Habermetre
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