2021'de 17 bin 739 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, çocuklara erken yaşta trafik bilincinin kazandırılması için kurulan 'Çocuk Trafik Eğitim Parkları'nda bu yılın 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuk ve öğrenciye ders verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocuk yaşlarda trafik bilincinin oluşturulması için 'Çocuk Trafik Eğitim Parkları' projesi hayata geçirildi. Proje ile 4-12 yaş grubundaki çocuklara trafik kuralları uygulamalı ve teorik anlatılıyor. Eğitimlerde; akülü araçlar kullanılarak, trafik kurallarına uygun durma, duraklama ve park etme yöntemleri, uyulması gereken manevra kuralları, güvenli takip mesafesi, emniyet kemerinin önemi, trafik levhalarının ve yol işaretlerinin anlamları, trafik ışıklarında sürücü ve yaya olarak davranışları hakkında bilgiler veriliyor, kısa eğitim filmleri izletiliyor.Çocuk trafik eğitim parklarında 2021 yılının 10 aylık döneminde 17 bin 739 çocuğa uygulamalı trafik eğitimi verildi. Ankara, Balıkesir, Çanakkale, Düzce, Edirne, Eskişehir, Hatay, Kars, Kırklareli, Konya, Niğde, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Afyonkarahisar, Erzincan, Isparta, Sivas, Rize, Kocaeli, Yozgat, Şanlıurfa ve Zonguldak olmak üzere toplam 23 ilde Çocuk Trafik Eğitim Parkları tamamlanarak faaliyete başladı. Aksaray, Bilecik, Bursa, Karabük, Mardin, Trabzon, Osmaniye, Edirne ve Batman olmak üzere 9 ilde ise park yapımı sürüyor.