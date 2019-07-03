Çocuk üniversitesi ilgi gördü
56 dakika önce
Tokat'ta, "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi ilgi gördü.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
'ta, "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye
" kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesi ilgi gördü.
Tokat Valiliği, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
(TOGÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen ve bu sene 5'incisi düzenlenen Çocuk Üniversitesi öğrenciler tarafından ilgi gördü. Bir hafta sonra mezunlarını vermeye hazırlanan çocuk üniversitesi öğrencilerini makamında kabul eden Rektör
Prof. Dr. Bünyamin Şahin
, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerle sohbet etti.
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun temel alındığı "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" kapsamında düzenlenen Çocuk Üniversitesiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Sönmez, "İlimizdeki birçok okuldan İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından seçilen öğrencilerle Çocuk Üniversitesinde bilim, sanat ve spor alanında çalışmalar yaptık. 2023 Hedefini de göz önünde bulundurarak çalışmalarımızı tamamlayacağız. 8 Temmuz 2019 tarihinde de öğrencilerimizi mezun edeceğiz" dedi. Öğrenciler günün anısına sanat dersinde yaptıkları el işini Rektör Şahin'e hediye edildi. - TOKAT
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