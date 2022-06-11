'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika
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'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

11.06.2022 09:16

'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu Türkiye'de tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi öğrencileri Üsküdar'da mezuniyet coşkusu yaşadı.

'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

İSTANBUL - Türkiye'de tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi öğrencileri Üsküdar'da mezuniyet coşkusu yaşadı.

"Geleceğin dahilerini yetiştiriyoruz" sloganı ile Türkiye'nin ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesini hayata geçiren Üsküdar Belediyesi, bu seneki mezunlarını Üsküdar Fikir Sanat Merkezi'nde düzenlediği törenle uğurladı. Üsküdar Çocuk Üniversitesi'nin 2021- 2022 mezunları ve tüm eğitim kadrosunun yer aldığı mezuniyet töreninde çocuklar diplomalarını alırken gurur dolu anlar yaşadı. Çeşitli etkinlik ve gösterilerin yer aldığı programda mezun olan öğrenciler aileleri ile birlikte etkinlik alanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen mezuniyet törenine katılarak öğrenciler ve aileleri ile selamlaşarak sohbet etti.

"Bu anlamlı yolculuğa 10 yıl önce çıktık"

Açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Türkiye'nin ilk ve tek YÖK onaylı Çocuk Üniversitesi, Üsküdar'da İstanbul Medeniyet Üniveristesi ile birlikte bu anlamlı yolculuğa 10 yıl önce çıktık. Bu yolculuk o kadar bereketli o kadar güzel ve o kadar heyecanlı bir yolculuk ki, bunu tarif etmek mümkün değil. Ama bunu ancak yaşayan bilir. Bu çocuklarımızı bugün üniversitemizden uğurluyoruz. Ama yeni bir eğitim hayatına yeni bir üniversite yolculuğuna başlıyorlar. Eminim ki bu çocuklar artık gelecek eğitim hayatlarında, iş hayatlarında da bu millete olan hizmet etme makamlarındaki hayatlarında da buradan aldıkları eğitimle enerjiyle, karakterle çok rahatlıkla amaçladıkları hedeflere ulaşacaklar" şeklinde konuştu.

Çocuğu mezun olan veli İbrahim Çağlayan, "Açıkçası heyecanlıyız biz de mutluyuz. 4 yıl önce bir mülakatla alındı. Parlak ve zeki çocukları seçiyorlar. Çok güzel eğitim aldılar. Her dalda eğitim aldılar. Üsküdar Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz çocuklarımıza böyle bir imkan sağladığı için" dedi.

Mezun öğrenci Eren Çağlayan, "Çok mutluyum. Burada kazandığım deneyimler, bilgiler bana ilerde çok fayda sağlayacak diye düşünüyorum. İyiki buraya gelmişim" dedi.

'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Üsküdar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çocuk Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu - Son Dakika

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