Çocuk Üniversitesi yaz okulu başvuruları başladı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak kurulan Çocuk Üniversitesinin 2019 Yaz Okulu programı için başvurular başladı.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne bağlı olarak kurulan Çocuk Üniversitesinin 2019 Yaz Okulu programı için başvurular başladı.

KMÜ'den yapılan yazılı açıklamada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin katılabileceği kursun ön başvurularının online ortamda 29 Mayıs'ta başlayıp 11 Haziran'da sona ereceği bildirildi.

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ise belgelerini 12-14 Haziran tarihleri arasında KMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne şahsen teslim edeceğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"KMÜ Yunus Emre Yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan Çocuk Üniversitesi 2019 Yaz Okulu Eğitimleri, 17-27 Haziran tarihleri arasında dokuz gün sürecek. Öğrenciler bu süre içerisinde model uçak atölyesi, sanat atölyesi, tasarım ve beceri atölyesi, 3D yazma ve kodlama, fen etkinliği ve deneyler, halk oyunları, geleneksel Türk okçuluğu eğitimi, felsefe eğitimi ve arkeolojik çalışmalar gibi pek çok bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunacaklar."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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