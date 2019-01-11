Sakarya
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce
, seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projelerini basın mensuplarıyla paylaştı. Adapazarı
ilçesindeki bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Yüce, 10 Ocak Gazeteciler Gününü kutladı.
Projelerini anlatan Yüce, Sakarya'yı tüm kesimlerle idare edeceklerini söyledi.
Çalışmalarını 5 ana eksen 10 alt eksen çerçevesinde toplamda 25 detay projeden oluşturarak eylem planı hazırladıklarını dile getiren Yüce, kültür, ekonomi, turizm ve spor alanlarında kentte yatırım yapacaklarını iletti.
Sosyal belediyecilik anlayışını öncelikli hale getireceklerini vurgulayan Yüce, tüm ilçelere sosyal gelişim merkezlerini kuracaklarını ifade etti.
Kentte çocuk üniversitesi kurmayı amaçladıklarını anlatan Yüce, "Sakarya'ya bir üniversite daha planlıyoruz. Farklı bir şekilde tamamen dünyada herhangi bir konuda gelişmiş olan ülkenin üniversitesindeki modeli ilimize getirmek istiyoruz. Böyle yeni bir üniversiteyi şehrimize kazandırmak için ister kamu isterse özel olarak şehrimize kazandırmak için planlarımızın arasına alıyoruz. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızdır. Evlatlarımız için çocuk üniversitesini kurmayı planlıyoruz. Bu çocuk üniversitesinde özellikle tatil günlerinde veya önemli günlerde bu üniversitemizdeki çocuklar hızlı okuma ve hafıza geliştirme projelerini öğrenecekler." diye konuştu. Arifiye
ilçesine yeni bulvar çalışması yapacaklarına değinen Yüce, yatay mimariyi devam ettireceklerini kaydetti.
Otobüs terminalinden Arifiye'ye doğru yapılacak yeni bulvarda hem bisiklet yolu, hem yürüyüş yolu olacağını dile getiren Yüce, "Orasını sadece bir yol olarak değil orası yoldan öte vatandaş ne isterse orada bulacaktır. Hem bitiş noktasında hem başlangıç noktasında bisiklet garajı yapmak istiyoruz. Böyle Avrupa
modellerini inşallah şehrimize kazandırmak istiyoruz." dedi.
"Sakarya bir tarım kenti"
Sakarya'nın bir tarım kenti olduğunu aktaran Yüce, "Katma değeri yüksek olan ürünlerimizi burada yetiştirmek için ciddi manada gayret sarf edeceğiz. Sakarya'mızda fidancılık ön plana çıkmaktadır. Dış mekan ve iç mekan süs bitkiciliği konusunda Türkiye
'de ve dünyada bir numara nasıl olunabilir biz de belediye olarak müteşebbislerimizin desteğiyle yapacağız." şeklinde konuştu.
"Ada Treni dönecek"
Şehrin beklentileri arasında ilk sırayı Ada Treni'nin aldığını belirten Yüce, trenin kent merkezine geleceğini söyledi.
Daha önce yapılmış projeleri incelediğini ve gerekli çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Yüce, kalıcı bir çözüm getirerek sorunu ortadan kaldırmak istediklerini kaydetti.
Trenin, kentin trafiğini etkilemeyecek şekilde ilerlemesi için gayret sarf ettiklerini belirten Yüce, "Alttan ya da üstten bir şekilde gelecek. İki tür proje hazırlattık. Projeyi seçimlerden sonra hayata geçirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.
Kentte katlı otopark ihtiyacının olduğuna değinen Yüce, birden fazla yerde katlı otopark yapılarak bu ihtiyacın giderileceğini aktardı.
"Sakarya Nehri'nden faydalanacağız" Bilecik
sınırından başlayarak şehrin kuzeyine uzanan 180 kilometrelik Sakarya Nehri'nden, tarımdan ekonomiye, enerjiden ulaşıma kadar birçok konuda faydalanmak istediklerini dile getiren Yüce, "Sakarya Nehri'nin Tuna Nehri gibi olmasını istiyoruz. Nehir üzerine hidroelektrik santralleri kurmaya gerek yok, nehir kenarlarına türbinler koyarak enerji ihtiyacını buradan karşılayabiliriz. Sakarya Nehri, bu topraklar için önemli, Sakarya akacak Sakarya kazanacak." şeklinde konuştu.