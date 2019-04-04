Çocuk Ürünleriyle Makyaj! ????
1 saat önce
Organik ve zararlı madde içermeyen çocuk ürünleriyle makyaj yaptım. Aynı zamanda bu konuda görüşlerimi anlatıp tüm ürünleri detaylı olarak inceledim. Umarım keyifle izlersiniz!
Organik ve zararlı madde içermeyen çocuk ürünleriyle makyaj yaptım. Aynı zamanda bu konuda görüşlerimi anlatıp tüm ürünleri detaylı olarak inceledim. Umarım keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:07 Kaynak: Youtube
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