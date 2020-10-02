Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Günü için Türkiye bildirisi yayınladı - Son Dakika

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Günü için Türkiye bildirisi yayınladı

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Günü nedeniyle Türkiye bildirisi yayınladı.

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Günü için Türkiye bildirisi yayınladı, System.String[]

Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Günü nedeniyle Türkiye bildirisi yayınladı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, her yıl dünyada ekim ayının ilk pazartesi kutlanan Dünya Çocuk Günü nedeniyle şairlerin yazdığı bildiriler yayınlanıyor.

Bu yılın Türkiye bildirisini, Kovid-19 salgınının dünyayı kuşattığı günlerde koronavirüse karşı verdiği mücadelede sağlığına kavuşan şair Hüseyin Akın kaleme aldı.

Akın bildiride, bir çocuğun en temel insani hakkının çocukluğunu bütün doğallığıyla yaşayabilmesi olduğunu belirterek, güzel ve aydınlık bir geleceğe büyümenin her çocuğun doğuştan getirdiği hakları olduğunu kaydetti.

Sadece fırsat eşitliği değil, sevilme, sevinme ve hayatın en doğal varlıkları olma ayrıcalığına sahip olma yönünden de çocuklar arasında farklı muameleyi çağrıştıracak yaklaşımlarda bulunulamayacağını vurgulayan Akın, hayat çarkının çekip çevrilmesinde ilk önde gelenin çocuklar ve onların yararı olduğunu dile getirdi.

Akın, dünya çocuklarının hayata dair en kuşatıcı öngörüsünün ise yeryüzü bahçesinin şantiye olmadan evvel bir oyun alanı olduğunu belirterek, "Çocukların hayal dünya sahalarının dev proje alanlarına dönüştürülmesine izin vermeyelim. Bünyeleri tam oturmadan tarımda, sanayide ve hizmet sektörlerinde fiziksel yüklemelere maruz bırakılarak küçük yaşta emek sömürüsü ile tanışan çocuk işçileri ekonominin dişlileri arasından çekip çıkaralım." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgını çocukları da etkilemekte

Akranlarını geçmeye şartlandırılmış bir kuşağın kazanan değil ancak yiten ve yitiren bir kuşak olacağını vurgulayan Akın, bildirisinde şunları kaydetti:

"Modern dünya kıtlık, yoksulluk, hastalık ve savaşlar karşısında çocukları koruyamamaktadır. İstismar, fiili ve psikolojik şiddet, aile parçalanmaları karşısında yaşanan travmalar ve küçük yaşta evlilikler gibi çocukları kuşatan daha birçok olumsuzluk çağdaş dünyanın gözleri önünde gerçekleşmektedir. İnsanlığı tehdit eden küresel Kovid-19 salgını yetişkinler kadar çocukları da direkt ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bazı kitle iletişim aygıtlarının virüse dair kullandıkları dil, çocuklarda korku ve endişe oluşturmanın yanı sıra onların en doğal hakları olan sokağa çıkma ve eğitim özgürlüklerini önemli ölçüde sınırlamaktadır. Çocukların tabiat ve çevre ile kuracakları sağlıklı ilişki için sağlıklı bir ortamın acilen oluşturulması gerekmektedir.

Olup bitenin olup bitmemesi için bütün dünya insanları olarak hepimiz sorumluluklar düşmektedir. Ezbere yaşamak üzere yola çıktığımız bu dünyada çocukların haklarını çiğnemeden bir hayata sahip çıkmak hiç de zor olmasa gerek. Çok değil, bir çocuk gülüşü bile dünyanın kalbini ısıtmaya, savaşları bitirmeye yetecektir. Kin, nefret, haset gibi virüslerin insanlık için en az koranavirüsü kadar tehlike arz ettiğini unutmadan, dünyayı çocuk odaklı anlama ve yorumlamanın yollarını bir an önce bulmamız yeryüzünü daha yaşanılır kılacaktır."

Dünya Çocuk Günü, Türkiye, Çocuk, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:39 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çocuk Vakfı, Dünya Çocuk Günü için Türkiye bildirisi yayınladı - Son Dakika

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