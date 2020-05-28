Çocuk Vakfından yoksul aile ve çocuklar için yardım çağrısı Açıklaması - Son Dakika

C¸ocuk Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gu¨nlerinde yoksul aile ve c¸ocuklar ic¸in yardım çağrısında bulundu.

Vakıftan yapılan açıklamada, hic¸bir kurum ve kurulus¸a bagˆıs¸ yapmadan imkanı olan herkesin en yakınındaki yoksul aile ve c¸ocukları beslenme, sagˆlık ve egˆitim bakımından desteklemeyi amac¸layan c¸agˆrıda, "Zaman adalet, merhamet ve kardeşlik zamanı. İmkanı olan herkesi yanındaki yoksul aile ve çocuklara destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Koronaviru¨s salgınının kısa su¨rede bu¨tu¨n insanlıgˆı kus¸attığı ifade edilen açıklamada, Türkiye ve du¨nya ic¸in sıkıntılı gu¨nlerin bas¸langıcı olduğuna işaret edildi.

Türkiye'de nu¨fusun yu¨zde 35'inin yoksul, yu¨zde 12'si is¸siz olduğu aktarılan açıklamada, 8,4 milyar du¨nya nu¨fusunun 3 milyarının yoksul, 800 milyonunun ise yoksulluk sınırının altında olduğu belirtildi.

Tarih boyunca du¨nya nu¨fusunun u¨c¸te biri c¸ocuk oldugˆu halde, hic¸bir do¨nemde du¨nya nimetlerinden paylarına du¨s¸en verilmedigˆi ic¸in c¸ocuk yoksullugˆunun ko¨k saldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yoksulların yas¸adıklarını ifade edecek hic¸bir alfabe yok yeryu¨zu¨nde. Bizler evdeyken egemen du¨nya sistemi yeniden o¨rgu¨tleniyor. Degˆis¸im 'yeni normal' kavramıyla tanımlanıyor. Bu degˆis¸imin daha adil bir du¨nya kurmak ic¸in kullanılması gerektigˆine inanıyoruz. I·nsanlık ic¸in savunma hattı olus¸turmak ve yoksulların daha derin bir c¸aresizligˆe itilmesini engellemek ic¸in; yoksulluk ve c¸ocuk yoksullugˆu politikalarının hem du¨nya hem de u¨lke genelinde uygulanması gerekir. Bu amac¸la; Aile ve C¸ocuk Bakanlıgˆı kurulmasını ve insan merkezli sosyal devlet taleplerimizi o¨nermeyi ısrarla su¨rdu¨recegˆiz."

Ac¸lık, yoksulluk ve adaletsizliğin en bulas¸ıcı hastalıktan bile daha tehlikeli olduğu belirtilen açıklamada, "U¨stelik bu hastalıkların tedavisini de as¸ısını da biliyoruz; paylas¸mak. Bu¨tu¨n yoksullar bizim kardes¸imiz, bu¨tu¨n c¸ocuklar da bizim c¸ocuklarımız. Bu yu¨zden herkesi, bu zor gu¨nlerde yakınlarındaki yoksul ailelerin ve c¸ocukların yanında olmaya c¸agˆırıyoruz. Kendi c¸ocuklarımızla birlikte, u¨lkemizdeki yoksul c¸ocukların sagˆlık, beslenme ve egˆitimini sagˆlamak biz yetis¸kinlerin ve devletin go¨revi. I·stisnasız herkesi, imkanlarının el verdigˆi o¨lc¸u¨de, bu en bu¨yu¨k insanlık go¨revini yerine getirmeye c¸agˆırıyoruz. C¸u¨nku¨ c¸ocuklar sagˆlıklı bu¨yu¨du¨kc¸e, gelis¸tikc¸e ve haklarını yas¸adıkc¸a du¨nyanın daha iyi bir yer olacagˆına inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.