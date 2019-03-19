Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi Açıldı

Samsun'da, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM) açıldı.

Samsun'da, Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Merkezi (ÇEMATEM) açıldı.



AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde oluşturulan ÇAMATEM'in açılışında yaptığı konuşmada, Samsun'u sağlık alanında Türkiye'nin örnek illerinden biri haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.



Böyle bir merkeze ihtiyaç duyulmamasını temenni eden Demircan, "Ülkemizde bu alanda tedaviye ihtiyaç duyacak gelişmeleri, biraz da şer odaklarının saldırısı olarak algılayabiliriz. Gerek uyuşturucunun ticaretini ülkemiz üzerinden yapmaya kalkışmaları gerekse uyuşturucuyu ülkemizde pazarlamaya çalışmaları ciddi bir durumdur. Buna karşı devlet bütün kurumlarıyla mücadele etmektedir. Bütün bakanlıklar bu işin içerisindedir. Aileler bu mücadelede en önemli rolü üstlenecektir." dedi.



İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da merkezin Karadeniz Bölgesi'ne hizmet vereceğini dile getirerek, "Samsun'a son zamanlarda sağlık alanında birçok yatırım yapıldı. Bu yatırımlarla ilimizin sağlık alanında çehresi değişti. Toplam 1,5 milyar lirayı bulan bu yatırımlarla ilimiz, İstanbul, Ankara gibi metropollerin seviyesinde sağlık hizmetine kavuştu." ifadesini kullandı.



Hastanelerde kullanılan tıbbi ve teknik malzemelerin kalitesinin şehir hastaneleri standardında olduğuna işaret eden Oruç, şöyle konuştu:



"İnanıyorum ki ÇEMATEM de ilimize Sağlık Bakanlığımız tarafından kazandırılan sağlık tesisleri arasında önemli yere sahip olacak. Madde bağımlılığı, günümüz modern toplumlarının en büyük sorunu ve bu sorun maalesef 18 yaşından küçük çocuklarımızı da kıskaca almış durumda.

Tabii ki yavrularımızın madde bağımlılığı gibi bir illetle karşı karşıya gelmesini istemeyiz ama böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımızda tedavi için gidebileceğimiz adresin ilimizde olması, ilimizi daha da özel kılıyor. Sağlık Bakanlığımızın madde bağımlılığına karşı yürüttüğü mücadelenin bir parçası olan merkezimizde uyuşturucu kullanımının önlenmesi, bağımlıların tedavisi ve topluma kazandırılması amacıyla hizmet vereceğiz.

14 yataklı olarak hizmet verecek merkezimizde çocuk hastalarımıza aile sıcaklığını sunacağız."



Madde bağımlısı olan gençlerin ailelerine seslenen Oruç, "Lütfen çocuğunuzun madde bağımlısı olabileceğinden şüphelendiğinizde merkezimize ulaşın, size yardımcı olmamıza izin verin.

Çocuğunuzu belki de 21 günde kurtulabileceği bir illetle baş başa bırakmayın, yanında olun.

Onu kaybetmeden elinden tutalım, yeniden yuvasına ve topluma kazandıralım." değerlendirmesinde bulundu.



Açılışın ardından katılımcılar, merkezde incelemelerde bulundu.



Törene Vali Yardımcısı İbrahim Avcı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Vekili Eda Türe de katıldı.

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