Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi Hayata Geçti

Van
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen çocuklara çeşitli kurslar verilmeye başlandı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Büyükşehir Belediyesi ortaklığında hayata geçirdiği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından finanse edilen Çocuk ve Gençlik Kampüsü Projesi meyvelerini vermeye başladı.
Proje kapsamında sokakta çalıştırıldığı tespit edilen 250 çocuğa sportif, sanatsal, kültürel ve sosyal alanda kurslar verilmeye başlandı.
Proje Koordinatörü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, sokakta çalıştırılan çocukların mobil ekipler tarafından tespit edildiğini söyledi.
Çocukların sosyal incelemelerinin ardından kurslara kayıtlarının yapıldığını anlatan Eldemir, projenin sürekliliği için çalışmalarının devam edeceğini aktardı.
Eldemir, çocuklara spor malzemeleri dağıttıklarını, spora ilgisi olan çocukları da Beşiktaş Futbol
Okuluna yazdırdıklarını kaydetti.