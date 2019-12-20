"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 'Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu' İstanbul'da başladı - Son Dakika

"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" İstanbul'da başladı

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu", duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu", duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Üzerine" başlığıyla düzenlenen forumun, İstanbul'da bugün başladığı belirtildi.

Eleştirel okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik zevki gelişmiş, duyarlı bireyler yetiştirmek üzere öğretmen ve aileler için bir yol haritası belirlemeyi amaçlayan forumun, duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturacağı bildirildi.

Açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından yapılacak forumda, evrensel, bilimsel kriterler, ulusal ve uluslararası araştırmalar ile uygulamalar da ele alınacak.

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek foruma, okul öncesi eğitimciler, kütüphaneciler, çocuk psikologları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman akademisyenler ile yayımcılık meslek örgütlerinin temsilcileri katılacak.

İstanbul, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi Şehit, gazi ve gazi yakını atamaları yapıldı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden lodos uyarısı

Son Dakika Haberleri
17:24 4. kattan düşüp ölen minik Helin'e acı veda - Son Dakika Haber
17:23 Boeing'in Starliner mekiği uzay istasyonuna ilk uçuşuna başladı - Son Dakika Haber
17:22 Tekirdağ'da emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika Haber
17:15 Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Son Dakika Haber
17:14 Kdz. Ereğli Belediyesi'nde stajer öğrencilere taciz iddiası - Son Dakika Haber
17:13 Prens Philip hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
16:12 Avustralya'da bitkin düşmüş atı tekmeleyen faytoncu tepki çekti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:35:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" İstanbul'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]