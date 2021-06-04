Üye Girişi
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu - Son Dakika

Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu

04.06.2021 09:26
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu, System.String[]

Iğdır'da yaşayan Necife Karakuş, çocuk yaşlarda annesinden ve ninesinden öğrendiği ekmek pişirme işi sayesinde 5 yıldır ailesini geçindiriyor.

Iğdır'da yaşayan Necife Karakuş, çocuk yaşlarda annesinden ve ninesinden öğrendiği ekmek pişirme işi sayesinde 5 yıldır ailesini geçindiriyor.

Iğdır'da 5 yıl önce, kocası karşı çıkmasına rağmen iş yeri açmak için KOSGEB'e başvuran Necife Karakuş, çocuk yaşlarda annesinin ve ninesinin yanında öğrendiği tandırda ekmek pişirme işiyle şimdi ailesine bakıyor. Havanın ve tandır ateşinin sıcaklığına rağmen işini yapmaktan geri durmayan Karakuş'un şu anda en büyük destekçisi ise kocası. Tek başına başladığı çalışma serüveninde şu anda yanında birçok kişiyi çalıştırdığını söyleyen Karakuş, hemcinslerine çalışmaları konusunda çağrıda bulunmayı da ihmal etmedi.

"İlk başlarda çalışmama karşı çıkan eşim daha sonra bana destek çıkmaya başladı"

4-5 yıldır ekmek pişirme dükkanı açtığını belirten Necife Karakuş, "Eşim ilk başlarda çalışmama karşı çıkıyordu. Ama benim aklımda hep bir iş kurma hayali vardı. Ancak eşim çalışmamı istemediği için ilk başlarda biraz zorlandım fakat daha sonra onu da ikna ederek ekmek pişirmek için iş yeri açmayı düşündüm ve KOSGEB'e başvuruda bulundum. Daha sonra işyeri açma belgesini aldım. İlk başlarda çalışmama karşı çıkan eşim daha sonra bana destek çıkmaya başladı ve şimdi 4-5 yıldır ben bu işi yapıyorum eşim de bu durumdan memnun kaldığı için bana yardım etmeye bile geliyor. Bugün burada değil ancak iki günde bir muhakkak buraya uğrar ve gelir bana yardım eder" dedi.

"Hava sıcaklığı bazen 40-43 derecelere kadar çıkabiliyor"

Ekmek pişirme işinde özellikle sıcak havaların kendilerini zorladığına dikkat çeken Karakuş, "Ben burada çalışarak hem zamanımı değerlendiriyorum hem de ev ekonomisine katkıda bulunuyorum. İşimiz zor ve ağır bir iştir ama üstesinden gelebiliyorum. Iğdır'da havalar şu anda oldukça sıcak. Hava sıcaklığı bazen 40-43 derecelere kadar çıkabiliyor. İçeride de iki tandırın arasında çalışıyoruz ve ekmekleri odun ateşinde pişiriyoruz. Hem içerisi hem de dışarısı sıcak oluyor. Bu da bizi ister istemez zorluyor. Ama bu zorluklara katlanamazsak çocuklarımızı da okutamayız, geçimimizi de sağlayamayız. Bu bizim işimiz ve biz bu işi yapmaya devam ediyoruz. Rahmetli annem ve ninem bu işi yapıyordu. Ben de onlardan öğrendim. ve şimdi onlardan öğrendiğim bu iş bana ekmek kapısı oldu. Küçük yaşlardan beri de ekmek pişirdiğim için pek zorlandığım söylenemez" ifadelerini kullandı.

"Kadınların çalışmasını istiyorum"

Kadınlara çalışmaları noktasında da çağrıda bulunan ekmek pişirme ustası Necife Karakuş, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Kadınların çalışmasını istiyorum. Şu iş kolay bu iş zor demesinler. İnsan çalıştıkça öğreniyor, öğrendikçe daha çok çalışıyor. Kadınlar çalışarak ev ekonomilerine de katkıda bulunabilirler. Çalışmak güzeldir. Ne iş yaparsanız yapın çalıştığınız sürece her şey güzel oluyor. Çalıştığınız zaman hayatın tadı ve anlamı oluyor."

"4 senedir burada bu işi yapıyorum"

Necife Karakuş'un açtığı iş yerinde çalışarak ev ekonomisine katkıda bulunduğuna vurgu yapan ekmek pişirme ustası Aynur Demir, "4 senedir burada bu işi yapıyorum. Ateşin başında ekmek pişiriyoruz. Bu işi yapmaya mecburuz. Necife ablanın yanında çalışarak hem eşime hem de çocuklarıma ekonomik yönden destek çıkabiliyorum. Bir oğlum şu anda Ankara'da askerlik görevini yapıyor. Ben de burada çalışarak arada oğluma harçlık gönderiyorum. Bu durum da beni oldukça mutlu ediyor" açıklamasında bulundu. - IĞDIR

Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu
Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu

Iğdır, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü 51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü 51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Son Dakika Haberleri
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:26 Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu         
09:31
Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor         
09:19
Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi         
09:03
Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı         
03:11
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim         
00:35
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi         
00:19
ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici         
23:04
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 09:36:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çocuk yaşlarda öğrendiği tandırda ekmek pişirme işi gelir kapısı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement