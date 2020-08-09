Çocuk yaşta başladığı mesleğinin son ustalarından oldu - Son Dakika

- Çocuk yaşta başladığı mesleğinin son ustalarından oldu

Kalaycılık mesleğinin bitmemesi için direniyor

Unutulmaya yüz tutan mesleğini 53 yıldır sürdürüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de yaşayan 62 yaşındaki İlyas Baykal, küçük yaşlarda başladığı kalaycılık mesleğini 53 yıldır özveriyle sürdürüyor. Mesleğinin son ustalarından birisi olan Baykal, kalaycılığı ayakta tutabilmek için adeta savaş veriyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki İlyas Baykal, çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini 53 yıldır özveriyle sürdürüyor. Unutulmaya yüz tutmuş mesleğinin son ustalarından birisi olan Baykal, sabahın erken saatlerinde dükkanını açarak güne başlıyor. Müşterilerinin getirdiği malzemeleri alan Baykal, emektar tezgahının altındaki pedala basarak ateşi harlıyor. Baykal'ın özenle kalayladığı malzemeler ise müşterilerinden taktir topluyor. İlerleyen yaşına rağmen mesleğini hala ilk günkü sevgiyle yapan İlyas Baykal, kendisinden sonra mesleğe devam edecek kimse olmaması sebebiyle ömrünün yettiği kadar mesleğine devam etmek istiyor.

"Bu iş bitmek üzere"

İlk ustasını abisi olduğunu ve bu mesleği ondan öğrendiğini belirten İlyas Baykal, "50 senedir bu işi yapıyorum. Şu anda devam ediyorum. Ömrüm yettiğince devam ettireceğim kalaycılığı. Bu işe çıraklıktan başladım. Abimin yanına geldim. 1967'den beri bu işi yapıyorum. Kaybolan mesleklere girdiğimiz için devlet bizden vergi almıyor. Onlardan da Allah razı olsun diyoruz. Gençliğin bu işi yapması için çok üretken olması lazım ama bu iş bitmek üzere. Gençlikte şimdi gelmiyor zaten. Kaybolan bir meslek oldu artık. Bende emekliyim. Emekli olduğum için idare ediyorum. Başka bir işte yapamam. Geliyoruz burada, arkadaşlar, es, dost, eskilerle görüşüyoruz, iş yapıyoruz. Vatandaşların işini görmeye uğraşıyoruz" dedi.

"Bu zamana kadar bırakmayı hiç düşünmedim "

Mesleğe başladığı ilk günden bu yana her sabah 8'de dükkanını açtığını dile getiren Baykal, "Bismillah diyerek dükkanı açıyorum. İşim varsa, öğlene kadar işlerimi bitiyorum. Öğleden sonra müşteri gelirse müşteriyi bekliyorum. Ertesi sabah devam ediyorum. 2-3 parça, 5 parça, ne gelirse onları yapıyoruz sonra müşteriye veriyoruz. 50 senedir böyle devam ediyorum. Bu zamana kadar bırakmayı hiç düşünmedim. Çünkü yapacak bir şey yok. Bunu bıraksam ne iş yapacağım ben? Mecburen buraya geleceğim bir şeyler yapacağım. İleride hasta falan olursam, iş yapamayacak duruma gelirsem belki bırakırım. Onun dışında bırakmayı düşünmüyorum" diye konuştu.

"Gençlerin bir zanaat öğrenmesi şart"

Genç neslin mutlaka bir zanaat öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Baykal, "Bana göre sadece bu meslek değil başka meslek de olsa gençlerin meslek öğrenmeleri şart. İnternet kafelerde, telefonlardaki internetlerle uğraşmaktansa bir mesleğe girsinler, boş gezmesinler. Ben onu istiyorum. Şimdiki gençliğin hiçbir şey bildiği yok. Yarın, öbür gün çok sıkıntı yaşayacaklar. Hep baba, hep baba olmaz. Baba gidince malı mülkü var diyelim, 3-5 bir şeyi var, satacak onu da yiyecek. Ondan sonra ne yapacak? Elinde bir zanaat yok. Yani zanaatkar kalmadı artık. Gençlik de şimdi baba veriyor diye yatıyor bütün gün evde. Bence gençlerin bir zanaat öğrenmesi şart. Hiçbir şey yapmasa, bir işi de olmasa elinde bir meslek olsa bir şeyler yapar yine ekmek parasını çıkartır. Şu andaki gençliğin hepsi boş" şeklinde konuştu.

"Bu değerler maalesef kaybolmaya başladı "

Çalıştığı kurum açıldığından beri kalay işlerini İlyas beye getiriyoruz. İlyas Baykal'a yaptırdıklarını kaydeden 50 yaşındaki Yakup Yıldız ise, "İlyas bey zaten tarihi bir çınar gibidir. Bölgemizin, ilimizin en eski, en profesyonel kalaycılarından biri. Zaten günümüzde de bu değerler maalesef kaybolmaya başladı. Bu değerlere sahip çıkamadık. Alttan gelen nesil maalesef bu tip meslekleri kabul etmedi. Kabul etmediği için İlyas bey için son jenerasyon diyebiliriz" ifadelerini kullandı.