Çocuk Yaşta Beslemeye Başladığı Güvercinlerine Gözü Gibi Bakıyor

Kahramanmaraşlı güvercin tutkunu İsmail Tutaş, güvercin besleyen insanda stres ve sıkıntının olmayacağını söyledi.

Kahramanmaraşlı güvercin tutkunu İsmail Tutaş, güvercin besleyen insanda stres ve sıkıntının olmayacağını söyledi.



Kahramanmaraş'ta çocuk yaşlarda başladığı güvercin besleme tutkusu her geçen gün artan İsmail Tutaş (50), güvercinleri için evinin çatısında özel bir yer oluşturdu. Güvercinlerin her türlü ihtiyacını karşıladığını söyleyen Tutaş, fiyatlarının da 30 ile 500 lira arasında değiştiğini belirti.



Yeni doğan yavru güvercinlerin daha sadık olduğunu ifade eden İsmail Tutaş, güvercinlerinin yanına günde ortalama 25 kez çıkıp onları beslediğini söyledi. Tutaş, "Çocukken benim komşumda güvercin vardı onlardan görünce birkaç tane de biz aldık. Daha sonra çocukluktan bu yana bu tutkumuz devam ediyor. Bu hayvanları besliyoruz, yemliyoruz ve uçuruyoruz. Kahramanmaraş'ın neresinden bırakırsam bırakayım bütün bu güvercinler geri geliyorlar. Geçen sene 60 tanesini vermiştim ve 60 tane güvercin yeniden geldi. Elimizdeki kuşların bir bedeli de var. Fiyatları 30 lira ile 500 lira arasında değişiyor" dedi.



Tutaş şöyle devam etti:



"Güvercin beslemenin makbulü yavrudan olursa sana daha çok hizmet eder ve hiç senden ayrılmaz. Bu güvercinlerimiz için özel bir yer aldık ve günde 25 kez bu çatıya çıkıp güvercinlerimizi uçuruyoruz. Oturup yarım saat güvercinleri seyrettiğimiz zaman stres de denilen bir şey kalmıyor. Bu güvercin besleme olayı çok farklı bir şey anlatılmaz yaşanır." - KAHRAMANMARAŞ

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