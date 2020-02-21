Çocuk yaşta eline aldığı iğne ve ipliği 70 yıldır bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Çocuk yaşta eline aldığı iğne ve ipliği 70 yıldır bırakmadı - Son Dakika

Çocuk yaşta eline aldığı iğne ve ipliği 70 yıldır bırakmadı

11 dakika önce

Ardahan'da yarım asrı aşkın bir süredir terzilik yapan 83 yaşındaki Nurettin Aktaş, ilk günkü heyecanla müşterilerine kıyafet dikmeye devam ediyor.

Çocuk yaşta eline aldığı iğne ve ipliği 70 yıldır bırakmadı, System.String[]

Ardahan'da yarım asrı aşkın bir süredir terzilik yapan 83 yaşındaki Nurettin Aktaş, ilk günkü heyecanla müşterilerine kıyafet dikmeye devam ediyor.

Babasının isteği üzerine 70 yıl önce parmağına yüksüğü takarak terziliğe başlayan Aktaş, ailesinin geçimini sağladığı işini severek yapıyor.

İlerleyen yaşına rağmen işini titizlikle yapan Aktaş, kentte çok sayıda terzinin yetişmesini sağladı.

Aktaş, dondurucu soğukların yaşandığı bugünlerde İnönü Caddesi'ndeki iş yerinde sobasını yakarak üzerinde demlediği çay eşliğinde yaşıtlarıyla eski günleri yad ediyor.

İstirahat edeceği yaşta zanaatını icra etmenin uğraşını veren Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe küçük yaşlarda başladığını söyledi.

"Allah nereye kadar nasip ederse devam edeceğiz"

O yıllarda elektrik olmadığı için geceleri gaz lambası ışığı altında çalıştıklarını ifade eden Aktaş, şunları belirtti:

"Tabii o dönemler şartlar zordu ve gece gündüz çalıştığımız anlar oldu. İş çok yoğundu çünkü terzicilik revaçtaydı. Şu an çok şey artık hazır geliyor. Bu mesleğe bir ömür verdik. Halen de mesleğimizi icra etmeye devam ediyoruz. Bakalım artık nereye kadar gidebilirsek. Allah nereye kadar nasip ederse devam edeceğiz. Şimdilik çok şükür elimiz, ayağımız tutuyor."

Aktaş, ceket ve takım elbise de diktiğini anlatarak, hazır giyimden dolayı eskisi kadar terzilere ilgi olmadığını söyledi.

Müşterilerden İmdat Hacıoğlu da yıllardır Nurettin Aktaş'a elbise diktirdiğini dile getirerek, "Aramızda 2 yaş fark var. Yıllardır kendisine elbise yaptırırım. Babamın elbiselerini bile yapmıştır. Ben de kendisine ait yaklaşık 20 takım elbise mevcut. Hala dolabımda duruyor ve kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Nurettin Aktaş, Ardahan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:04 Kaynak: AA
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